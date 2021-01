10 ungewöhnliche Lagerlösungen

Je nach Größe und Beschaffenheit des Lagerguts gestaltet sich auch die Lagerart, die Halle sowie die benötigte Regal- und Lagertechnik und die Fördertechnik. Die Anforderungen an die Lagerlogistik sind verschieden. Behälter- und Regalsysteme sind universell einsetzbar. Hier sind zehn skurrile Lagerlösungen:

1. Getürmte Smartness

Bei der Einführung des Smart hatte Daimler eine spezielle Idee. An besonders markanten innerstädtischen Lagen wurden sogenannte "Smart Center" mit gläsernen Lager-Türmen für das ausgefallene Display des bunten Smart Cars errichtet. In den 16 Meter hohen gläsernen Lager-Türmen wurden Smart wie Spielzeugautos in einem eigens dafür gebauten Setzkasten gestapelt. Neben der wirksamen Werbewirkung konnten so dem Kunden in kürzester Zeit bis zu 20 verschiedenfarbige Smart bereitgestellt werden.

2. Alles Gute kommt von oben

Was wie Science-Fiction klingt, wurde bereits beim amerikanischen Patentamt angemeldet: die Idee des Internetgiganten Amazon, Zeppeline und Drohnen für seine Luftgestützten Ausführungszentren (Air Fulfillment Center, AFC) in rund 14 Kilometern Höhe in der Troposphäre einzusetzen. Dabei sollen bei jeder Bestellung Paketdrohnen abgefeuert werden und die Ware würde im Segelflug vor der Haustür des Kunden landen. Kleinere Luftschiffe sind als Versorgungstransporter für das große Luftschifflager mit Waren und Mitarbeitern angedacht.

3. Hinter Gittern

Motorräder werden wie Autos zum Saisonstart oder bei neuen Modellen auf Halde produziert. Aufbewahrt werden können sie auf industriellen Regalen beispielsweise in speziell angefertigten Gitterboxen erfolgen. Die Regale müssen auf die Größe der Gitterboxen und das enorme Gewicht der schweren Maschinen angepasst werden. Statt Fachböden kann zum Beispiel eine stabile Holzlattenstruktur in den Regalrahmen eingebracht werden. Wegen des großen Gewichts müssen strukturelle Berechnungen vorgenommen werden.

4. Holz für das Hochregallager

Im Jahr 2013 entstand am Verteilzentrum von Alnatura in Lorsch das größte Hochregallager der Welt aus 5.000 Kubikmetern Pefc-zertifiziertem Holz. Es bietet auf 9.000 Quadratmetern Platz für 31.000 Lebensmittelpaletten auf acht Ebenen. Das Lager kommt aufgrund der Wärme- und Kälte-Speicherfähigkeit des Holzes ohne Heizung und Kühlung aus. Auch Bito leistete seinen Beitrag beim Bio-Vollsortimenter mit einem großen Regallager und 10.000 XL Motion-Behältern für das Kleinvolumenlager.

5. Das Museum für den Oldtimer

Wohin mit den eleganten Classic Cars? Bito bietet als Lagerlösung ES Kragarmregale an. Diese Lösung wird häufig auch in Museen favorisiert.

6. Behälter werden zu Rutsche

Behälter sind nicht nur zum Füllen da. Um für einen Kunden eine rostfreie Paketrutsche zu kreieren, mit der Pakete vom ersten Stock eines Gebäudes zum Transportfahrzeug im Hof befördert werden konnten, wurden Behälter aufgeschnitten und miteinander verschweißt.

7. Vertikales Gemüse

Die vertikale Landwirtschaft findet man nicht nur an Fassaden von Wolkenkratzern, sondern hochgestapelt auch auf Regalen in Lagerhallen. Bei den sogenannten „Aerofarms“ kommen für die Pflanzungen Technologien wie Hydroponik und Aeronomie zum Einsatz. So werden beispielsweise in einer Lagerhalle in Newark, New Jersey auf 6.500 Quadratmetern etwa 1.000 Tonnen Salat geerntet. Auf einem normalen Feld bräuchte man dafür das 30-fache an Fläche. 24 Meter hoch gestapelt und auf 1,50 Meter breiten Regalen wächst das Gemüse. Die Pflanzen gedeihen nicht auf Erde, sondern auf Nährstoffmatten aus geschredderten Mineralwasserflaschen. Der Etagenanbau auf Regalen hat viele Vorteile: Man benötigt 95 Prozent weniger Wasser, weniger Dünger, der Geschmack kann beeinflusst werden und die Pflanzen wachsen fast dreimal so schnell. Die Regale müssen aufgrund der hohen Feuchtigkeit und der Temperaturschwankungen eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen und sind daher meist verzinkt.

8. Finanzielle Transparenz

Nicht nur Dagobert Duck benötigt unzählige Behälter für sein Geld. In einer europäischen Landes-Zentralbank sollte ein automatisches Kleinteilelager (AKL) als Lagerlösung mit transparenten Kunststoff-Geldboxen und fest montiertem Deckel bestückt werden.

9. Für Tiere und Roboter

Ob als Garage für Roboterrasenmäher oder auch als Tiertransportbox: Bito-Boxen sind vielseitig einsetzbar, beispielsweise die Boxen XK64 oder XL86 mit Sicht- und Entnahmeöffnung.

10. Biodiversität in der Box

Das mit dem Namen Arche Noah des 21. Jahrhunderts bekannte Projekt dient als Samenlager für Pflanzen. Das Svalbard Global Seed Vault befindet sich 1.000 Kilometer vom Nordpol entfernt in einem gefrorenen Berg auf Spitzbergen (Norwegen) in 130 Metern Tiefe. Es dient dazu, Pflanzensamen aus aller Welt für die Ewigkeit aufzubewahren und somit die Biodiversität der Erde nachhaltig zu sichern. Im industriellen Fachboden-Regalsystem des Samenbunkers werden derzeit 20 Millionen Samen meist in Kunststoffboxen gelagert. Für die dauerhafte und sichere Lagerung muss das Regalsystem eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen und eine lange Lebensdauer aufweisen.