6 River Systems: Chuck lernt hinzu

Mit den neuen Funktionen baut 6 River Systems seinen Cobot Chuck zu einer End-to-End-Fulfillment Lösung aus. Dazu gehört Mobile Sort, das eine intelligente, mehrstufige Kommissionierung und Konsolidierung ermöglicht. Mit Mobile Sort können Mitarbeiter den gesamten Auftrag von der Batch-Kommissionierung bis zur Sortierung abwickeln.

Die Sortierstation besteht aus einem sogenannten smarten Kiosk, mobilen Put-to-Light-Walls und Chuck. Die hohe Prozessqualität sorgt für eine fehlerfreie Zuordnung der Waren und steigert den Auftragsdurchsatz. Mobile Sort kann flexibel bei maximaler Auslastung und hohen Auftragseingängen in das Lager integriert werden. Außerdem lässt es sich unkompliziert in Mezzaninebenen oder andere Bereiche eines Lagers befördern.

Das neue Fast Lane System fügt sich nahtlos in den manuellen Kommissionierprozess ein und steigert die Fulfillment-Performance. Das wird durch den Einsatz eines Roboter-Greifarms realisiert. Dieser Roboterarm hat eine Pickleistung von 300 Produkten in der Stunde. Die Waren können aus bis zu acht verschiedenen Behältern automatisch entnommen werden und in die Ladungsträger auf den autonom heranfahrenden Chucks eingelegt werden. Das Fast Lane System unterstützt dabei, saisonale Spitzen flexibel und effizient aufzufangen.

Neu ist auch das Packout-System: Fertig kommissionierte Behälter werden an Packout-Stationen angeliefert. Das Scannen der Artikel oder Behälter leitet die Paketierung und den anschließenden Versand ein. Das Einlesen des Barcodes löst außerdem einen Etikettendruck aus sowie weitere Anweisungen, die auf einem Bildschirm angezeigt werden. Abschließend bestätigen die Mitarbeiter, dass sie alle Prozessschritte ausgeführt haben, versiegeln und etikettieren die Pakete und stellen sie zum Transport bereit.