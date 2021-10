Alibabas Lieferroboter liefern über eine Million Bestellungen in China aus

Innerhalb eines Jahres nach der Markteinführung hat das Logistikfahrzeug „Xiaomanlv“ bis September 2021 über 160 städtische Gemeinden in 52 Städten in China beliefert. Insgesamt hat er über eine Million Pakete an mehr als 200.000 Konsumenten zugestellt.



Das Labor der Alibaba DAMO Academy, die globale Forschungs- und Entwicklungsinitiative der Alibaba Group, kündigte außerdem Pläne an, die Flotte von Xiaomanlv in den kommenden drei Jahren auf 10.000 Fahrzeuge zu erweitern, um die Lieferkapazität auf eine Million Pakete pro Tag in China zu steigern.



Alibaba forscht seit 2015 an der Technologie des autonomen Fahrens, um die Herausforderungen bei der Zustellung auf der letzten Meile zu meistern. Das Unternehmen nutzt seine Cloud-basierte Plattform für intelligente Simulationstests, die bis zu 10.000 virtuelle Szenarien – wie extreme Wetterbedingungen oder extrem schlechte Nachtsicht – nachstellen kann, um den Algorithmus des Roboters zu testen. Xiaomanlv kommt in 99,9999 Prozent der Zeit ohne menschliches Eingreifen aus, obwohl er an einem typischen Arbeitstag über 40 Millionen Hindernisse erkennen muss.



„Ein wichtiger Durchbruch war die Anwendung modernster Algorithmen, mithilfe derer wir einen kostengünstigen Einsatz unserer selbstfahrenden Fahrzeuge in Gemeinden und Städten erreichen können“, sagt Gang Wang, Leiter des Autonomous Driving Lab der Alibaba DAMO Academy. „Durch unsere proprietäre Multisensor-Fusionslösung und die innovative maschinelle Lernplattform AutoDrive sind wir in der Lage, das L4-Niveau des autonomen Fahrens zu erreichen, ohne auf teure, hochauflösende Sensoren zur Navigation zurückgreifen zu müssen. Dies hilft uns, unsere Hardwarekosten erheblich zu senken. Das Ergebnis ist, dass die Gesamtkosten pro Einheit für Produktion und Betrieb nur etwa ein Drittel des Branchendurchschnitts betragen", fügt Gang hinzu. Auf einer Skala von Level 1 bis 5 beim autonomen Fahren impliziert Stufe 4 einen hohen Automatisierungsgrad.



Derzeit sind über 200 Xiaomanlv in 22 Provinzen Chinas im Einsatz, und Alibaba plant, bis März nächsten Jahres insgesamt 1.000 Fahrzeuge einzusetzen. Jeder Roboter kann etwa 50 Pakete auf einmal und bis zu 500 Pakete pro Tag ausliefern, wobei er mit einer einzigen Ladung 100 Kilometer zurücklegt.



Wang verriet auch, dass das Labor mit Cainiao, dem Logistikunternehmen der Alibaba Group, an fahrerlosen Lieferwagen arbeitet, um autonome Lieferungen bei höheren Geschwindigkeiten und über längere Strecken zu ermöglichen. Er geht davon aus, dass die Lastwagen in drei Jahren auf öffentlichen Straßen in verschiedenen Städten in China unterwegs sein werden.



Das Labor der Alibaba DAMO Academy entwickelt auch andere Produkte, die mit autonomen Fahrfunktionen ausgestattet sind, darunter Inspektionsroboter in Kraftwerken, die in naher Zukunft zum Einsatz kommen sollen.