Alles neu bei Daimler Truck

In Vorbereitung auf die geplante Ausgliederung aus der Daimler AG und eine eigenständige Notierung an der Frankfurter Börse später im Jahr 2021 gibt die Daimler Truck AG die Zusammensetzung ihres neuen Vorstands und eine Reihe bedeutender organisatorischer Veränderungen bekannt, die zum 1. Juli 2021 in Kraft treten sollen. Damit will Daimler Truck seine Effizienz steigern und Entscheidungsprozesse beschleunigen.

Mehr Verantwortung für Regionen

Um das Tempo der technologischen Entwicklung zu beschleunigen und die Bedürfnisse der Kunden in den einzelnen Regionen besser bedienen zu können, hat Daimler Truck beschlossen, seine Geschäftsstruktur neu auszurichten. Das bedeutet, dass die operativen Einheiten und Marken, die global in den wichtigsten Absatzregionen Nordamerika (Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses), Europa & Lateinamerika (Mercedes-Benz Trucks) und Asien (FUSO & BharatBenz) tätig sind, in Zukunft mehr unternehmerische Unabhängigkeit und Handlungsspielraum erhalten. Künftig liegen Entscheidungskompetenz und notwendige Ressourcen für die Produktentwicklung bei den jeweiligen Daimler Truck Marken in den Regionen. So werden Chief Engineer Funktionen für die Gesamtfahrzeug-Entwicklung, die bislang strukturell größtenteils in der zentralen Entwicklung von Daimler Trucks & Buses verankert waren, den Regionen zugeordnet.

So sieht der Vorstand der Daimler Truck AG aus

Daimler Truck CEO Martin Daum führt das Unternehmen mit einem Vorstandsteam, das alle Voraussetzungen mitbringt, um die künftig eigenständige Daimler Truck AG auf die Zukunft auszurichten. Karin Rådström ist verantwortlich für die Regionen Europa und Lateinamerika und die Marke Mercedes-Benz Lkw. John O’Leary ist als CEO von Daimler Trucks North America zuständig für die Region Nordamerika und die Marken Freightliner, Western Star und Thomas Built Buses. Hartmut Schick verantwortet als CEO von Daimler Trucks Asia die Region Asien und die Marken FUSO und BharatBenz. Andreas Gorbach leitet künftig die Truck Technology Group. Stephan Unger wird im Vorstand zuständig für die künftige Daimler Truck Financial Services. Jochen Götz ist verantwortlich für Finanzen und Controlling. Jürgen Hartwig verantwortet das Ressort Personal.

Neue Vorstandsposition – Leiter der Truck Technology Group

Bei den Megatrends CO2-neutraler Transport, Software und Connectivity treibt die Daimler Truck AG die Transformation der Branche voran. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, für diese Trends die richtigen Lösungen zu entwickeln – seien es die Weltpremieren bei batteriebetriebenen eTrucks im leichten, mittleren und schweren Segment, der unlängst vorgestellte Wasserstoff-Lkw für die Langstrecke Mercedes-Benz GenH2 oder der autonome Future Truck 2025.

Angesichts des zunehmenden Tempos in Richtung CO2-neutraler Transport und der raschen Entwicklung von Software und Konnektivität bündelt Daimler Truck alle wesentlichen Technologie- und Antriebsstrang-Aktivitäten in einem Geschäftsfeld, der Truck Technology Group (TT). Unter der Leitung von Andreas Gorbach, der derzeit als CEO das Brennstoffzellen-Joint Venture cellcentric mit der Volvo Group führt, soll künftig ein globales Kompetenzzentrum für die Forschungs-, Entwicklungs- sowie Produktionsumfänge für sämtliche Zukunftstechnologien für den Antriebsstrang (Verbrenner, Batterie und Brennstoffzelle) geschaffen werden. Zudem verantwortet TT Vehicle Software, Elektrik/Elektronik und den globalen Einkauf. Durch diese Maßnahmen lassen sich nicht nur differenzierende Technologien durch eine breite Nutzung in allen Regionen wirtschaftlich skalieren, sondern auch globale Synergien heben. „Durch die neue Geschäftsstruktur erreicht Daimler Trucks & Buses das Beste aus zwei Welten: Höchstmaß an Kundennähe und Unternehmertum vor Ort in den Regionen und maximale, zentrale Schlagkraft bei Zukunftstechnologien,“ so Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG.

© Daimler AG Andreas Gorbach, im Vorstand der Daimler Truck AG ab 1. Juli verantwortlich für die Truck Technology Group (TT).

Financial Services für Daimler Truck & Bus Kunden

Ein zusätzlicher Schritt in Richtung stärkere Kundenorientierung ist der Aufbau einer firmeneigenen Finanzdienstleistungseinheit für Daimler Truck. Die neue Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG soll den Absatz des weltweit größten Lkw- und Busherstellers mit passgenauen Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungs-Lösungen gezielt unterstützen und Kundenbeziehungen stärken. Die Kolleginnen und Kollegen der künftigen Daimler Truck Financial Services-Organisation wechseln im Vorfeld des Spin-Off und der Börsennotierung von der Daimler Mobility AG in die neue Gesellschaft und werden Teil der weltweiten Daimler Truck-Familie. Die Leitung dieser neuen firmeneigenen Finanzdienstleistungseinheit übernimmt ab dem 1. Juli 2021 Stephan Unger. In dieser Funktion wird Unger ab diesem Zeitpunkt Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG.

Stephan Unger ist seit 2012 im Vorstand der Daimler Mobility AG bislang zuständig für Finanzen & Controlling, Risikomanagement und Digital Mobility Solutions. Seine Laufbahn führte ihn durch verschiedene Führungspositionen im Bereich Finance & Controlling, unter anderem bei der damals zur DaimlerChrysler AG gehörenden Mitsubishi Motors Corporation in Japan und der Mercedes-AMG GmbH. 2020 übernahm Unger zusätzlich die Verantwortung für die Steuerung der Beteiligungen im Bereich digitaler Mobilitätsdienste.