Allianz und VGP gründen europäisches Logistik-Joint-Venture

Allianz Real Estate, die im Namen mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe handelt, und VGP, ein europäischer Anbieter von Logistik- und Gewerbeimmobilien, haben die Gründung eines neuen 50/50-Joint Ventures vereinbart, das ein Portfolio von "erstklassigen Logistikimmobilien in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei" entwickeln soll, so die Unternehmen.

In diesen Ländern verfügt VGP über eine Pipeline von mehr als 90 Objekten an rund 25 strategischen Standorten, darunter in der Nähe von Hauptstädten wie Bratislava, Berlin und Budapest, mit einer prognostizierten Bruttogesamtfläche von über 2,5 Millionen Quadratmetern. Die Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, das Joint Venture innerhalb von fünf Jahren auf einen Bruttowert von 2,8 Milliarden Euro auszubauen.

Die der US-Tochter Pimco zugeordnete Allianz Real Estate hat im Auftrag der Allianz-Gruppe insgesamt 10,3 Milliarden Euro in die Logistik-Branche investiert, das sind 13 Prozent ihres verwalteten Vermögens, wobei die größte Allokation in Europa mit 4,9 Milliarden Euro zu verzeichnen ist. Im Jahr 2021 wurden einige der bedeutendsten Transaktionen des Unternehmens getätigt, darunter das bisher wertmäßig größte Einzelobjekt im Bereich Logistik in den USA. Allein der italienische Logistikfonds umfasst 16 Anlagen im Wert von über 400 Millionen Euro.



Das Umweltprofil jeder Anlage habe Priorität und soll u. a. die Einhaltung des Carbon Risk Real Estate Monitor und der EU-Taxonomie, die Verwendung von Nachhaltigkeitszertifikaten sowie EPC-Kriterien umfassen, heißt es. Das Joint Venture soll Allianz Real Estate dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, die Kohlenstoffemissionen in ihrem gesamten Portfolio bis 2025 um 25 % zu reduzieren und bis 2050 kohlenstofffrei zu werden.

"Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die der E-Commerce auf die Möglichkeiten des Marktes hat, in dem Onshoring und Bestandsmanagement in den Gebäudenetzwerken von entscheidender Bedeutung sind", so Kari Pitkin, Head of Business Development Europa, Allianz Real Estate.