Amazon: Österreichischer Eroberungszug geht weiter

Amazon will seine Paket-Verteilstandorte in Österreich weiter ausbauen. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten, Verteilzentren in der Steiermark (Graz) und in Kärnten zu eröffnen“, heißt es von Amazon. Zuletzt gab es auch Medienberichte über einen möglichen Standort in Vorarlberg.

Nach dem im Oktober 2018 eröffneten Zustellzentrum im niederösterreichischen Großebersdorf eröffnete Amazon ein weiteres Paket-Umschlagslager in Wien-Liesing im August 2020 und in Wien-Simmering im Februar 2021. Statt mit den Logistikern Post, DHL und Co. lässt Amazon von dort via lokalen Lieferpartnern zustellen. In den Paket-Verteilstandorten des US-Onlinehändlers arbeiten hierzulande bereits über 500 Mitarbeiter*innen. Wie viele davon direkt bei Amazon angestellt sind und wie viele davon bei Leiharbeitsfirmen, wollte man auf Nachfrage nicht kommentieren. In der Hochsaison - etwa vor Weihnachten - stellt der Onlinehändler zusätzliche Aushilfskräfte ein. Bei Amazon-Zustellpartnern arbeiten in Österreich weitere 500 Personen.

Amazon ist der größte Kunde der Österreichischen Post und wird durch den Aufbau der Eigenzustellung auch ihr größter Wettbewerber werden. „Die wachsen weiter und sie nehmen uns Anteile weg“, sagte Post-Chef Georg Pölzl kürzlich. „Trotzdem werden wir auch weiter wachsen, weil der Gesamtmarkt wächst.“

Neben den Zustellzentren betreibt Amazon auch ein Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum in Graz und eine Web Services-Niederlassung in Wien. Im vergangenen Jahr hat Amazon nach eigenen Angaben rund 100 Millionen Euro in das Österreich-Geschäft gesteckt. Dies umfasst Investitionen in Verteilzentren und Büros sowie Ausgaben für Gehälter. Genauer schlüsselte der Onlinehändler die Zahlen nicht auf. Bisher hat Amazon hierzulande seit dem Österreich-Start im Jahr 2016 für Investitionen und Betriebsausgaben rund 170 Millionen Euro aufgewendet. Den Umsatz nach einzelnen Ländern gibt der US-Onlinehändler nicht bekannt. 2019 soll der Amazon-Umsatz in Österreich laut dem deutschen EHI Retail Institute und Statista rund 834 Millionen Euro betragen haben, 2020er-Zahlen sind noch nicht verfügbar. Nicht mitgezählt sind Umsätze von externen Händlern über den Amazon-Marktplatz und Medienangebote.