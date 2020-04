Axel Spörl geht in den Kulturbereich

36 Mitbewerber hat er übertrumpft, nun übernimmt der studierte Informatiker und Musiktheoretiker die Geschäftsführung der Theaterservicegesellschaft Art for Art Theaterservice.

Axel Spörl tritt sein neues Amt in Nachfolge von Josef Kirchberger am 4. Mai an, wobei sein Vertrag auf zunächst fünf Jahre läuft. Er wolle nun die beiden wichtigsten Begleiter auf seinem Berufsweg in den Dienst des Kulturbetriebes stellen: „Teamwork und Dienstleistung auf hohem Niveau“. (apa/red)