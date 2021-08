Bedeutung des Paketgeschäfts bei der Post steigt weiterhin

Der Konzernumsatz der Österreichischen Post steigerte sich im ersten Halbjahr 2021 um 28,4 % auf 1.260,4 Mio Euro. Das aktuelle Halbjahr verdeutliche im Divisionsvergleich die strukturelle Veränderung mit der nunmehr gestiegenen Bedeutung des Paketgeschäfts, so die Informationen der Post.

Der Anteil der Division Paket & Logistik an den Umsatzerlösen lag im ersten Halbjahr 2021 bei 49,4 % mit einem weiterhin positiven Trend, während sich der Anteil der Division Brief & Werbepost auf 47,9 % reduzierte. Die Umsatzerlöse der Division Paket & Logistik erhöhten sich – auch durch die Vollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo – um 70,7 % auf 628,1 Mio Euro (organisches Wachstum +27,0 %) und inkludierten positive Sondereffekte durch Logistikdienstleistungen.



Die Österreichische Post konnte im ersten Halbjahr 2021 auch ergebnisseitig eine erhebliche Verbesserung zum ersten Halbjahr des Vorjahres aufweisen. Das EBITDA des Konzerns stieg nach einem durch die COVID-19 Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2020 um 64,3 % auf 184,5 Mio Euro, das EBIT um 114,5 % auf 103,4 Mio Euro, und hat sich somit mehr als verdoppelt.

Das EBIT der Division Paket & Logistik steigerte sich von 18,2 Mio EUR auf 59,7 Mio Euro in den ersten sechs Monaten 2021. Die hervorragende operative Entwicklung in allen Märkten, die Vollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo sowie Sondereffekte durch Logistikdienstleistungen leisteten ihren Beitrag zu diesem Anstieg, so die Informationen.

Mit diesem Ergebnis im ersten Halbjahr hat die Österreichische Post auch die Erwartungen für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Trotz anhaltender Unsicherheit im Brief- und Werbepostgeschäft wird ein Umsatzanstieg (inklusive der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo) von etwa 15 % erwartet. Auch das Ergebnis sollte sich zum Vorjahr verbessern – ein Anstieg von zumindest 20 % wird angepeilt (Basis EBIT 2020: 161 Mio Euro). Die aktuelle Mengenentwicklung an Paketen bestätigt das geplante Kapazitätserweiterungsprogramm der Österreichischen Post. Die Sortierkapazität wird um weitere 50 % von 2020 bis 2022 ausgebaut.