Beispiel Tschechien: So viel bringt eine Lkw-Maut

Die Lkw-Maut in Tschechien hat 2019 einen neuen Rekordwert von fast 11 Mrd. Kronen (433,8 Mio. Euro) eingespielt. Das waren um 1,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Dies geht aus der Statistik der tschechischen Firma CzechToll hervor, die das Mautsystem im Konsortium mit der slowakischen SkyToll betreibt.



2019 war (bis November) das letzte Jahr, in dem das Mautsystem von der österreichischen Firma Kapsch betrieben wurde. Im Dezember 2019 übernahm das Konsortium SkyToll/CzechToll, das das bisherige Mikrowellensystem von Kapsch durch Satellitentechnologie ersetzt hat.



Die Lkw-Maut in Tschechien wird auf rund 2.400 Kilometern Autobahn und einem Teil der Bundesstraßen eingehoben. (apa/red)

Toyota baut eine eigene Stadt, um autonomes Fahren testen zu könnne. Mehr dazu lesen Sie hier!

Folgen Sie Dispo auf Twitter und erhalten Sie alle News aus der Branche immer in Echtzeit!