Berger stattet Häfele aus

Häfele hat in Lehrte bei Hannover sein zweites Versandzentrum in Deutschland eröffnet. Generalunternehmer Berger bestückte das 19.600 m2 große Lager mit Kragarmregalen, Palettenregalen mit 5.000 Palettenplätzen und Fachbodenregalen mit über 27.000 Fachböden. Die optimale Verteilung des Lagergutes wird unter anderem mit vier Lastenaufzügen gewährleistet.

Für die Aufbewahrung der 25.000 Artikel aus dem Häfele-Sortiment wurden insgesamt 87.320 Behälter in über 70 Lkw-Ladungen von April bis August angeliefert. Der Großteil der Behälter verfügt über eine Sichtscheibe und einen Barcode und optimiert so die Arbeitsabläufe im Versandzentrum in Lehrte. 120 Wägen erleichtern das Kommissionieren der Ware – neben Kommissionier-Wägen finden sich hier auch Tragarm-, Paletten-, Schiebebügel- und Tischwägen. Für optimale Arbeits- und Brandschutzbedingungen sorgen eine moderne und umweltbewusste LED-Beleuchtung und die installierte Sprinkleranlage.