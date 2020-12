Bito arbeitet für AfB

Nachhaltiges IT-Remarketing, alles im Kreislauf behalten, extreme Zuverlässigkeit, hohe Sicherheit, besondere Verlässlichkeit – das ist der Anspruch von AfB, den das Unternehmen besonders auch an den Transport der sensiblen Ware stellt. Die hochempfindliche Elektronikware muss hierbei bestmöglich geschützt sein, damit die Produkte zum einen keinen Schaden nehmen und zum anderen gewährleistet ist, dass bei eventuellem Auslaufen der Akkus keine gefährliche Flüssigkeit an die Mitarbeiter und in die Umwelt gelangt.

Kevin Schmid, Projektleiter bei AfB. „Durch die Akkus in den Geräten zählen Tablets, Laptops und Smartphones zum Gefahrgut. Entsprechend muss auch deren Transport geschützt sein. Zudem sind die Geräte natürlich hochempfindlich und brauchen eine entsprechende Umverpackung, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden.

Der hohe Sicherheitsaspekt ist ein Service, den wir unseren Partnern anbieten. Er gilt unbedingt auch im Hinblick auf den Schutz der Daten, die sich noch auf den gebrauchten Geräten befinden. Unsere Partner sind große Konzerne und Unternehmen, die ihre gebrauchten IT-Geräte abgeben, damit diese gelöscht, getestet und aufbereitet wieder Kunden zum Kauf zur Verfügung stehen.

Sie verlassen sich darauf, dass ihre Daten in sicheren Händen sind. Daher verfügen wir auch über einen eigenen Fuhrpark, mit dem die Geräte abgeholt werden, um zu gewährleisten, dass nichts in dritte Hände gerät. – Wir haben nach einer Verpackungs- und Transportlösung gesucht, die sowohl unserem Anspruch an Nachhaltigkeit als auch unserem Sicherheitsanspruch gerecht wird.“

„Social & Green“

AfB hat sich zum Transport und zur Lagerung ihrer hochwertigen IT-Ware für die hochrobusten Behälter der BITO-Lagertechnik entschieden. Und auch hierbei hat das umweltbewusste IT-Unternehmen klare Ansichten, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt: „Die Menschen haben wieder erkannt, was wir seit Firmen-Gründung leben: Wie wichtig es ist, gut mit allen Ressourcen umzugehen. Die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wissen, dass die Wiederwendung technischer Geräte sinnvoll, da nachhaltig ist. Das Bewusstsein dafür wird immer stärker und die Nachfrage nimmt stetig zu – und ist seit Beginn der Corona-Pandemie nochmal extrem gestiegen,“ so Kevin Schmid.

„Daher ist es für uns selbstverständliche Maßvorgabe, auch bei Verpackung, Lagerung und Transport der Waren auf eine besonders nachhaltige Lösung zurückzugreifen und ausschließlich Behälter aus Regranulat in unserem Logistikkreislauf zu verwenden.“

Für den Transport sind bei AfB daher ganz im Sinne ihrer Firmenidentität „Social & Green“ BITO-Behälter der Serie KLT im Einsatz, die AfB ausschließlich aus dem Regranulat der BITO eigenen Kunststoffwiederverwertungsanalage hat anfertigen lassen. Seit vielen Jahren schon führt BITO ein gut organisiertes Behälter-Recycling durch, um nachhaltig Ressourcen zu schonen.

„Außerdem“, so Kevin Schmid, AfB „wollen wir Verpackungsmüll vermeiden, der anfallen würde, wenn wir unsere Geräte zum Schutz der Produkte nochmal in Luftpolsterfolie o.ä. verpacken würden.“ Daher verwendet der IT-Remarketing-Experte speziell angefertigte Schaumstoff-Inlays als sichere Behältereinlage.

Maßgeschneiderte Lösung

„Wir haben zusammen mit AfB eine auf deren Anforderungen maßgeschneiderte Speziallösung entwickelt“, so Jochen Gräßer, Projektleiter Behältersysteme und Produktmanager Verpackungslösungen BITO-Lagertechnik. „AfB hatte ganz bestimmte Anforderungen und besondere Vorstellungen hinsichtlich Format, Material und Einteilung des schützenden Behälterinnenlebens, was wir dann entsprechend des Bedarfs umgesetzt haben.

Unsere Schaumstoff-Inlays dienen nicht nur dem Produktschutz der hochwertigen und teuren Geräte, durch sie lassen sich auch finanzielle Schäden vermeiden, die eine Beschädigung der Ware nach sich ziehen würden. Darüber hinaus schonen sie die Umwelt, da sie die Verwendung von weiterem Umverpackungsmaterial unnötig machen. Das heißt auf Dauer für unsere Kunden natürlich auch eine enorme Kostenersparnis an Material – und enorme Zeitersparnis beim Verpacken. Unsere Inlays werden zudem aus recyceltem Material und immer auf Kundenwunsch maßgeschneidert hergestellt.“

Auch für den Fall, ein Akku sollte auslaufen, ist Schutz maßgeblich und wesentlicher Aspekt in der IT-Branche. Kevin Schmid, AfB: „Bei Verpackung und Transport müssen besondere Sicherungsvorkehrungen und Gefahrgut-Vorschriften erfüllt werden. Uns ist dabei neben dem Schutz der Umwelt auch der Schutz unsere Mitarbeiter besonders wichtig. Das können wir durch den Einsatz der BITO-Behälter und Inlays gewährleisten.“

Eigenes Abschließsystem

Ein weiterer Sicherheitsaspekt auch im Hinblick auf die Datensicherheit ist ein von BITO speziell für und mit AfB konzipiertes Abschließsystem der Behälter. Es sorgt dafür, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Ware hat. „Mit unserem Spezial-Schließsystem und der Möglichkeit der Kennung und Nachverfolgung der Behälter über Barcodes und QR-Codes bieten wir unseren Partnern zudem ein besonderes Transportsicherheitssystem und damit einen entscheidenden Mehrwert an. On top transportieren wir die Behälter dann noch mal in einer abschließbaren Gitterbox“, so Kevin Schmid.

Auftraggeber

AfB (Ettlingen, D) ist ein gemeinnütziges IT-Unternehmen für IT-Remarketing. AfB bereitet gebrauchte und von Unternehmen, Banken und öffentlichen Einrichtungen übernommene hochwertige Businessgeräte auf und verkauft sie.

Auftragnehmer

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH (Meisenheim, D) entwickelt, fertigt und vermarktet als einer der wenigen Komplettanbieter Regal-, Behälter-, Kommissionier- und Transportsysteme für alle Branchen. Dasinternational tätige Familienunternehmen versteht sich dabei als langfristiger Begleiter seiner Kunden, das die wechselnden Anforderungen der Anwender in den Mittelpunkt stellt.