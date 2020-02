Bito Lagertechnik: ​​​​​​​Zukunft mit Herkunft

Die mehrgeschossigen Fachbodenregalanlagen stehen in der neuesten Generation zur Verfügung und bieten immer mehr Flexibilität im puncto Raumgewinn. Der fahrerlose Behältertransporter Leo Locative lässt sich weiter einfach, aber dafür immer effizienter in Logistik- und Produktionsabläufe integrieren und ist nach wie vor eine kostengünstige, schnell einsetzbare Lösung, um Transporte in Lager und Produktion zu automatisieren.

Auch das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Behältersystemlösungen wird von Bito weiter aufgegriffen. Der neue Mehrwegbehälter MB Eco etwa wird aus wiederverwerteten Kunststoffmaterialien hergestellt, und auch im Bereich Upcycling, dem Verwenden von hochwertig wiederaufbereiten Plastikabfällen zur Behälterproduktion, gibt es Neues.

Für Wiederverwendung und Verpackungsmüll-Vermeidung beim Transport auf der letzten Meile im Lebensmittel-Onlinehandel steht, neben der Qualitätssicherung, der neue, und bereits ausgezeichnete Mehrwegbehälter MB Food & Delivery. Alle diese Themen gehören genauso zum diesjährigen Bito-LogiMAT-Programm wie die Startups des Bito Campus mit ihren neuen und frischen Ideen rund um das Thema Logistik.