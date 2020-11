BVL setzt auf Präsenz-Veranstaltungen

Allzu viele Präsenzveranstaltungen gibt es in der Logistik-Welt derzeit nicht mehr. Die BVL (Österreich) will es trotzdem tun. Am 5. November findet am Salzburger Flughafen der erste Salzburger Logistik-Tag statt, ein Fokus der Veranstaltung liegt auf der Region Südbayern.

Angesichts der Pandemie-Situation betonen die Veranstalter die Sicherheit des Geschehens: große Säle, Abstände, personalisierte Sitzplätze, kostenlose Schnelltests für alle Teilnehmer.

Die vorgesehenen Termine für den Herbst-Zyklus:

5. November 1. Salzburger Logistik Tag + Südbayern Region 2020 ▪ AMADEUS 2 Terminal Flughafen Start 09:00 Finale 15:00

12. November 17. Steirischer Logistik Tag + Automotive Day 2020 ▪ CINEPLEXX Graz Start 09:00 Finale 15:00

19. November 11. Niederösterreichischer Logistik Tag ▪ CINEPLEXX Vösendorf Start 09:00 Finale 15:00

25. November 5. Wiener Logistik Tag + Smart Urban Logistics Day 2020 ▪ CINEPLEXX Wienerberg Start 09:00 Finale 17:00

3. Dezember 3. Kärntner Logistik Tag ▪ CINEPLEXX Villach Start 09:00 Finale 15:00

Unter den Speakern:

Staatssekretär Magnus Brunner, Bundesministerium Klimaschutz

Expertin Julika Dittrich, Circular Futures

Vorstandsvorsitzender Silvio Kirchmair, Umdasch Storemakers

Vorstand Christoph Matschke, Rewe International

Commander Terry Virts, International Space Station

Informationen und Anmeldung unter bvl@bvl.at