Cargo Partner baut Geschäft in Australien aus

Zwei Jahre nach der Eröffnung des ersten Büros in Melbourne hat die Cargo-Partner-Gruppe ihr Netzwerk mit der Übernahme des in Australien ansässigen Logistikunternehmens ACF um zwei weitere Standorte im Land erweitert. Damit wächst das australische Team des Logistikers auf 35 Mitarbeiter.

ACF wurde 1972 gegründet und ist ein global tätiger, IATA-akkreditierter Anbieter von Luft- und Seefracht-, Zollabwicklungs- und Kontraktlogistik-Services. Das Unternehmen betreibt ein 3.000 m² großes Lager in Sydney, darunter ein Zolllager mit eigener Zollabfertigung sowie ein Quarantänelager, das die Anforderungen der australischen Importverfahren erfüllt.

„Unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen ACF ergänzt unser bestehende Dienstleistungs- und Produktportfolio dank seiner Expertise in den Bereichen Logistik, Mehrwert-Services sowie Last-Mile-Transportlösungen. Mit der Aufnahme von Sydney und Brisbane in unser Netzwerk können wir nun die gesamte Ostküste Australiens abdecken", so Cargo-Partner-Geschäftsführer Stefan Krauter.

E-Commerce als strategischer Schwerpunkt

Eine der Kernkompetenzen von ACF liegt im Bereich E-Commerce. Auch Cargo Partner setzt immer mehr auf dieses Thema, so hat das Unternehmen etwa im April diesen Jahres den E-Commerce-Spezialisten Repalog übernommen. Mit der Übernahme von ACF investiert Cargo Partner weiter in dieses Segment. Mit der Erweiterung seines Portfolios um die umfassenden lokalen Handling- und Zoll-Services von ACF könne Cargo Partner nun effiziente E-Fulfillment-Komplettlösungen für Kunden in ganz Australien anbieten, heißt es aus dem Unternehmen.

Die Akquisition werde zusätzlich dadurch erleichtert, dass beide Unternehmen die Logistikplattform CargoWise des australischen Logistiksoftwareentwicklers WiseTech Global nutzen. Ab Mitte des Jahres hat Cargo Partner mit der schrittweisen Einführung von CargoWise in Asien, Ozeanien, Europa und den USA begonnen, die bis März 2023 abgeschlossen sein soll.