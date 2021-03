cargo-partner eröffnet erste Niederlassung in Nordmazedonien

cargo-partner treibt seine Expansion in Europa voran und hat sein Netzwerk um ein weiteres Land vergrößert. Wenige Wochen nach der Eröffnung des ersten Standorts in Großbritannien und einer Expansion in den Niederlanden stärkt der Logistikdienstleister sein Netzwerk in Südosteuropa mit einem operativen Büro in Skopje, Nordmazedonien. An diesem neuen Standort bietet cargo-partner Transportdienstleistungen auf dem Luft-, See- und Straßenweg und verbindet das Land mit seinem bestehenden Logistiknetzwerk in der Region Südosteuropa. „Angesichts der wachsenden Nachfrage unserer Kunden in dieser Region war die Eröffnung unseres Büros in Skopje der logische nächste Schritt im Wachstum unseres Unternehmens. Dies ist die perfekte Ergänzung unserer etablierten Hubs in Serbien und Bulgarien und trägt wesentlich zur Stärkung unserer Position in Südosteuropa bei“, erklärt Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, die Beweggründen für die Eröffnung einer nordmazedonischen Niederlassung.

cargo-partner ist seit 2003 in Bulgarien und seit 2004 in Serbien vertreten. 2018 eröffnete das Unternehmen sein iLogistics Center in Sofia mit 22.000 Palettenplätzen auf einer Gesamtfläche von 16.500 Quadratmetern. In Belgrad betreibt der Logistikdienstleister derzeit ein Warehouse mit 8.000 Quadratmetern Lagerfläche. Regelmäßige Lkw-Abfahrten verbinden diese Läger mit dem Distributionsnetzwerk von cargo-partner in Zentral- und Osteuropa.

Krauter ist überzeugt vom Geschäftspotenzial dieser Region: „Mit dem neuen Büro in Skopje können wir die vorteilhafte Lage Nordmazedoniens auf dem Balkan besser nutzen. Für Seefrachttransporte profitieren unsere Kunden von einem schnellen Zugang nach Thessaloniki, während unser dichtes Straßentransportnetz die ideale Grundlage für den Vertrieb in ganz Europa ist.“

Das cargo-partner-Team in Skopje bietet derzeit regelmäßige Sammelverkehre von Skopje nach Pristina im Kosovo, Podgorica in Montenegro, Tirana in Albanien und Thessaloniki in Griechenland sowie zwischen Nordmazedonien und Bulgarien an. In Verbindung mit seinen Logistikzentren in Sofia und Belgrad werden Distributionslösungen angeboten, welche die gesamte Region abdecken. Darüber hinaus arbeitet cargo-partner an der Entwicklung regelmäßiger Verbindungen zwischen Nordmazedonien und der Türkei sowie Österreich. Für Warenströme nach Nordeuropa ermöglicht dies kurze Transitzeiten über das cargo-partner iLogistics Center in Fischamend sowie eine schnelle Verteilung über das Distributionszentrum des Unternehmens im niederländischen Roermond.