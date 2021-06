cargo-partner erweitert Geschäftseinheit für High-Tech-Logistik

Mit der Geschäftseinheit für High-Tech-Logistik bietet cargo-partner maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Bereiche wie Bankenwesen, Bürogeräte, digitale Anzeigesysteme, Telekommunikation, IT und Datenverarbeitung bis hin zu Krankenhaus-, Gesundheitstechnik und Laborausstattungen. Diese reichen von zeitgenauer Lieferung mit Hilfe eines speziellen Fuhrparks über spezialisierte Lagerlösungen, Retouren-Management und Konfigurierungen bis hin zu Montage und Kundeneinweisungen vor Ort.

„Nachdem wir unseren High-Tech-Logistik-Service im vergangenen Jahr erfolgreich in Österreich gestartet haben, war die Eröffnung einer eigenen Abteilung in Deutschland der nächste logische Schritt“, erklärt Andreas Nowak, Geschäftsführer von cargo-partner in Deutschland. „Da es sich um kundenspezifische Services mit Bedarf an maßgeschneiderten End-to-End Lösungen handelt, erkennen wir für cargo-partner auf dem deutschen Markt ein sehr großes Potential. Dieses wollen wir mit ausgewählten Kooperationspartnern im Land sowie unserer eigenen Vertriebsstruktur nutzen. In Kombination mit unserem Control Tower in Wien und unserer starken Marktpräsenz in Zentral- und Osteuropa entwickelt sich cargo-partner nun zu einem leistungsstarken High-Tech-Logistik-Anbieter in dieser Region.“

Technische Distribution mit speziellem Fuhrpark

Gemeinsam mit mittelständischen Kooperationspartnern nutzt cargo-partner sein globales Netzwerk an Import- und Export-Hubs, um zeitdefinierte Lieferungen mit standardmäßigem Zwei-Fahrer-Betrieb auf der letzten Meile anzubieten. Neben „White-Glove-Deliveries“ von empfindlichen Geräten und Anlagen direkt an den Aufstellungsplatz beinhalten die spezialisierten Services auch Entpacken und Montage vor Ort, Kundeneinweisungen sowie Abbau, Rücktransport, Überprüfung und leichte Bearbeitung von gebrauchten Geräten. Zum Einsatz kommen vor allem luftgefederte Lkw mit Kofferaufbau, hydraulischer Ladebordwand und umfassendem branchenspezifischem Zubehör wie elektrischen Treppensteigern, Hebewerkzeugen, Lastverteilungsplatten und Montagewerkzeug.

High-Tech-Warehousing

Mit der Erweiterung des Services betreibt cargo-partner nun High-Tech-Logistik-Center in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bulgarien sowie Rumänien. Hier bietet der Logistik-Provider ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen für die Anforderungen von High-Tech-Geräten und Anlagen. Die beheizten und staubfreien Lagerräume beinhalten getrennte Zonen für Lagerung und Handling sowie gesonderte Arbeitsflächen für Service-Techniker. Die Services reichen von Kommissionierung auf Paletten-, Artikel- und Seriennummernebene bis hin zu Bündelung, Verpackung und einer Vielzahl an Zusatzleistungen. Mittels Kameraüberwachung, Bewegungssensoren und Zutrittskontrolle sowie alarmgesicherten und feuergeschützten Innen- und Außenbereichen werden hohe und zertifizierte Sicherheitsstandards gewährleistet.