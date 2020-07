cargo-partner erweitert iLogistics Center Dunajska Streda

Mit der neuesten Erweiterung des iLogistics Centers in Dunajska Streda will cargo-partner den Lagerbetrieb effizienter gestalten und mehr Platz für einen Kunden aus der Automobilbranche schaffen. Die Investition umfasst 2.727 Stellplätze für Euro-Paletten und 900 Stellplätze für Paletten mit den Maßen 160x80 cm auf einem Bereich von 1.000 m²

Zwei neue VNA-Schmalgangstapler mit induktiver Spurführung sorgen für reibungslose Lagerabläufe. Anwendung finden die neuen Stapler im Lager- und Servicebereich für Fein-Kommissionierung, Kitting und Verpackung von über einer Million Teile pro Jahr für zwei Hauptkunden aus dem sehr Service-sensiblen Automotive-Sektor.

Intermodal-Hub für Transporte über die Neue Seidenstraße

Mit seiner unmittelbaren Anbindung an das Metrans-Bahncontainerterminal ermöglicht das iLogistics Center in Dunajska Streda einen durchschnittlichen Vorteil von etwa einem Tag gegenüber vergleichbaren Services.

Dies macht das Lager zu einem der wichtigsten Schienentransport-Hubs von cargo-partner in Europa. Dank seiner vorteilhaften Lage bietet das Lager schnelle Bahnverbindungen zu den meisten wichtigen Seehäfen in Europa sowie über die Neue Seidenstraße nach China.

on diesem intermodalen Gateway aus liefert cargo-partner Automobilteile an führende OEM in zahlreichen europäischen Ländern, einschließlich der Slowakei, Ungarn, Österreich und Tschechien.

© cargo-partner 18.300 m² Lagerfläche mit 27.600 Palettenplätzen, einschließlich 3.300 m² Zolllagerfläche: Das iLogistics Center in Dunajska Streda.

Konstante Erweiterungen

Nach dem Bau der ersten Lagerhalle 2012 und der Erweiterung um eine zweite Halle im Jahr 2016 wurde das iLogistics Center in Dunajska Streda jährlich weiter ausgebaut, um dem wachsenden Kundenbedarf gerecht zu werden. Heute bietet das Lager 18.300 m² Lagerfläche mit 27.600 Palettenplätzen, einschließlich 3.300 m² Zolllagerfläche.

Zusätzlich zum iLogistics Center in Dunajska Streda betreibt cargo-partner ein zweites Lager in Bratislava mit 14.000 Palettenplätzen auf einer Fläche von 8.200 m².