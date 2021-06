cargo-partner erweitert Lagerkapazitäten in Slowenien

cargo-partner ist seit 1996 in Slowenien vertreten und gehört heute zu den wichtigsten Anbietern von Info-Logistik- und internationalen Transportdienstleistungen im Land. Im Jahr 2019 eröffnete das Unternehmen mit dem iLogistics Center Ljubljana einen der derzeit größten Lagerkomplexe innerhalb der cargo-partner-Gruppe und gewann somit 25.000 Quadratmeter an Lagerkapazität hinzu, die innerhalb nur eines Jahres gefüllt wurde. Aus diesem Grund begann cargo-partner bereits Ende 2020, deutlich früher als ursprünglich vorgesehen, die Erweiterung der Anlage zu planen.

Viktor Kastelic, Geschäftsführer von cargo-partner in Slowenien, erklärt die Gründe für diese Entscheidung: „Seit der Eröffnung des iLogistics Centers hat sich der Kundenzuspruch sehr schnell entwickelt. Wir hatten damit gerechnet, dass es mehr als zwei Jahre dauern würde, die Kapazität zu füllen, daher waren wir sehr erfreut, dass das Lager schon nach einem Jahr beinahe voll war. Das rasante Geschäftswachstum, die steigenden Bedürfnisse unserer Kunden und der Erfolg unseres Betriebs in der bestehenden Anlage haben uns veranlasst, sofort mit der Planung der Erweiterung zu beginnen, die ursprünglich für den Zeitraum 2024 bis 2026 angedacht war.“

Baubeginn im Jahr 2022

Der Planungsprozess für den Bau der zusätzlichen Lagerkapazitäten ist in vollem Gange und der konzeptionelle Entwurf wurde bereits im März fertiggestellt. Der Baubeginn ist für Anfang 2022 vorgesehen, die offizielle Eröffnung ist für Herbst 2022 geplant. Die neue Anlage, die auf einer Grundfläche von 8.200 Quadratmetern an der Nordseite des bestehenden Gebäudes errichtet wird, bietet künftig 14.100 Quadratmeter an zusätzlicher Lagerfläche auf drei Etagen. Die Breit- und Schmalgang-Regallager werden über 9.000 zusätzliche Palettenplätze verfügen und mit halbautomatischer Hochregaltechnik ausgestattet sein.

© Miran Kambic

Fokus auf E-Commerce und Drohnen-Landeplatz

Neben Cross-Docking-, Kurzzeit- und Langzeitlagerflächen wird die neue Anlage auch einen Drohnen-Landeplatz beinhalten, die für Paketzustellungen genutzt werden kann. Ein Teil des Gebäudes wird eigens für E-Commerce-Dienstleistungen bestimmt sein. Hier wird ein „Drive-in“-Punkt für die persönliche Abholung oder Rückgabe von Paketen eingerichtet, der künftig den Einwohnern im Nordwesten Sloweniens zur Verfügung steht. Das Gebäude wird in einem Temperaturbereich von +15 bis +25 °C gehalten und mit dreizehn Ladedocks ausgestattet sein, um einen effizienten Warenfluss zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die Anlage auch moderne Büroräume enthalten, von denen einige zur Miete verfügbar sein werden.

Zusätzliche Investitionen in die bestehende Anlage

Um der hohen Nachfrage nach Logistikdienstleistungen im iLogistics Center Ljubljana gerecht zu werden, hat sich cargo-partner auch für einige zusätzliche Investitionen in die bestehende Anlage entschieden. Dazu gehören ein Hochregalsystem mit 2.500 Palettenstellplätzen im Blocklagerbereich sowie ein hybrides Durchlaufregalsystem mit 1.200 Palettenstellplätzen. Die Durchlaufregale ermöglichen eine autonome Bewegung der Paletten vom Befüllpunkt zum Kommissionierpunkt, was eine zusätzliche Platzoptimierung und schnellere Manipulation ermöglicht.

Zur Bewältigung des gestiegenen Volumens an E-Commerce-Aktivitäten wird darüber hinaus eine Verpackungsanlage auf dem Gelände des Lagers errichtet, welche die tägliche Kapazität im Paketversand um 200 Prozent erhöhen wird. Insgesamt werden die geplanten Erweiterungen die Gesamtfläche des iLogistics Centers Ljubljana von den derzeitigen 25.000 Quadratmetern auf 39.100 Quadratmeter erhöhen.