cargo-partner intensiviert Übersee-Verbindungen

Mit dem kombinierten Straßen-Lufttransport-Service reagiert cargo-partner auf den Bedarf nach einer verlässlichen und kosteneffizienten Alternative zu Direktflügen aus Asien, wenn im Luftverkehr knappe Kapazitäten herrschen.

Im November 2019 hat das Unternehmen eine neue Lösung aus China via Hanoi nach Europa und in die USA eingeführt. Luca Ferrara, CEO Asia Pacific, Western Europe & Americas bei cargo-partner: „Wegen der derzeitigen Rückstaus bei Luftfrachtsendungen aus China müssen Buchungen mindestens eine Woche im Voraus getätigt werden. Sogar dann besteht das Risiko, dass eine Sendung wieder entladen und auf den nächsten Flug verschoben wird, wodurch sich der Transport schlimmstenfalls um eine weitere Woche verzögern kann.“

Alternative zum reinen Lufttransport

Mit dem neuen Straßen-Lufttransport-Service über die vietnamesische Hauptstadt Hanoi bietet cargo-partner eine Alternative zu Direktflügen aus China. Die kombinierte Lösung kommt auf eine Gesamtlaufzeit von ca. 8-10 Tagen, einschließlich Straßentransport von China nach Hanoi, Lufttransport von Hanoi nach Europa oder in die USA sowie Lieferung zum Zielort. Diese Option ist für große Sendungen ab 3.000 kg verfügbar und ermöglicht stabilere und wettbewerbsfähigere Preise als der direkte Lufttransport.

Myanmar–Thailand–Europa/USA

Auch in Myanmar kam es bereits wiederholt zu Kapazitäts-Rückstaus. „In den vergangenen Monaten waren die Luftfrachtkapazitäten aus Myanmar stark eingeschränkt, sodass von der Buchung bis zum Transport oftmals bis zu vier Wochen vergehen konnten“, erzählt Luca Ferrara. Als Alternative bietet cargo-partner eine speziell entwickelte Lösung an, die Straßen- und Lufttransport kombiniert. Der Service beinhaltet den Lkw-Transport von Myanmar nach Thailand binnen 2-4 Tagen, den Lufttransport von Thailand nach Europa bzw. in die USA binnen weiteren 2-3 Tagen sowie die Weiterbeförderung zum Zielort in 1-2 Tagen. Zusätzlich übernimmt cargo-partner alle Zollformalitäten an Grenzübergängen und Flughäfen.