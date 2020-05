cargo-partner startet High-Tech-Unit

In seiner Unternehmenszentrale in der Nähe des Wiener Flughafens hat cargo-partner eine eigene Abteilung für High-Tech-Logistik aufgesetzt. Die angebotenen Services reichen von zeitgenauer Lieferung mit einem eigenen Fuhrpark über Montage und Kundentrainings vor Ort bis hin zu spezialisierten Lagerlösungen.

„Erweiterung auf andere europäische Länder"

CEO Stefan Krauter erklärt: „Mit unseren neuen High-Tech-Logistiklösungen bieten wir spezialisierte Services für technische Geräte und Anlagen, sowohl im Transport- als auch im Lagerbereich. Unsere Kunden verlangen vermehrt nach End-to-End-Lösungen, und wir reagieren auf diese Nachfrage, indem wir umfassende, branchenspezifische Services anbieten. Zu diesem Zweck haben wir einen eigenen Fuhrpark zusammengestellt und unsere Lager an die Anforderungen der High-Tech-Logistik angepasst. Nach dem erfolgreichen Rollout in Österreich planen wir, unsere High-Tech-Lösungen in den kommenden Jahren auch auf andere europäische Länder zu erweitern.“

Technische Distribution mit eigenem Fuhrpark

cargo-partner nutzt sein Netzwerk an Import- und Export-Hubs, um landesweite 24- bis 72-Stunden-Lieferungen mit standardmäßigem Zwei-Fahrer-Betrieb anzubieten. Neben zeitdefinierter White-Glove-Lieferung von Geräten und Anlagen beinhalten die spezialisierten Services auch Montage vor Ort, Kundentrainings sowie Abbau und Rücktransport von gebrauchten Geräten.

Die neue High-Tech-Fahrzeugflotte für Linehaul- und Last-Mile-Services besteht aus Kastenwägen mit umfassendem branchenspezifischem Zubehör wie elektrischen Treppensteigern, Teleskopkränen und Lastverteilungsplatten.

High-Tech-Lager und technische Service-Center

In seinen spezialisierten Lagern und technischen Service-Centern bietet cargo-partner ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen für die Anforderungen von High-Tech-Geräten und Anlagen.

Die beheizten und staubfreien Lagerräume beinhalten getrennte Zonen für Lagerung und Handling sowie gesonderte Arbeitsflächen für Service-Techniker. Die Services reichen von Kommissionierung auf Paletten- und Artikelebene bis hin zu Bündelung, Verpackung und einer Vielzahl an Zusatzleistungen.

Mit Kameraüberwachung, Bewegungssensoren und Zutrittskontrolle sowie alarmgesicherten und feuergeschützten Innen- und Außenbereichen werden hohe Sicherheitsstandards gewährleistet.