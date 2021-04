cargo-partner: Über Land und Meer

Der „New International Land-Sea Trade Corridor“ ist Teil der umfassenden chinesischen „Belt and Road Initiative“ und wurde 2017 in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) ins Leben gerufen. Diese Handels- und Logistikpassage stützt sich auf den Schienenverkehrs-Hub von Chongqing im Südwesten Chinas und bietet eine effiziente Methode für den Transport von Waren aus den westlichen Provinzen des Landes zu und von zahlreichen Ländern in Asien und Europa. 2019 war der „Land-Sea Corridor“ bereits mit rund 190 Häfen in 90 Ländern weltweit verbunden.

Tägliche Eisenbahnverkehre vom Hinterland zu den südlichen Häfen Chinas

cargo-partner nutzt den „Land-Sea Corridor“, um eine kombinierte Schienen- und Seetransportlösung für Sendungen von und nach ganz Westchina anzubieten. Die Waren können aus 13 Provinzen im chinesischen Hinterland abgeholt und per Bahn über den Hub Chongqing zu den Südhäfen des Landes, wie beispielsweise Qinzhou, transportiert werden. Tägliche Zugverbindungen von Chongqing nach Qinzhou mit Laufzeiten von rund 36 Stunden stellen einen raschen Vorlauf sicher. Von Qinzhou aus werden die Sendungen auf dem Seeweg zu zahlreichen anderen Häfen weltweit weitergeleitet.

Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, sieht großes Potenzial in dieser Region: „Mit Chinas ehrgeizigen Entwicklungsplänen für seine westlichen Provinzen hat das Land große Investitionen in die Infrastruktur dieser aufstrebenden Region getätigt. Initiativen wie der ‚New International Land-Sea Trade Corridor‘ fördern nicht nur die Handelsbeziehungen zwischen China und seinen Nachbarländern, sondern bieten auch günstige Logistiklösungen für den Export nach Europa.“

Schneller als per Lastkahn, kostengünstiger als per Straße

Durch die Nutzung der Bahnverbindung über Chongqing kann cargo-partner im Vorlauf aus Westchina Zeit- und Kostenvorteile gegenüber dem Transport per Lkw oder Lastkahn erzielen. Je nach Strecke sind die Laufzeiten von Tür zu Hafen auf der Schiene mindestens sieben bis zehn Tage kürzer als auf dem Lastkahn, während die Kosten nur 30 bis 50 Prozent von jenen des Straßentransports betragen.