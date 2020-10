cargo-partner verlängert Air Charter

Seit März bietet cargo-partner mehrere wöchentliche Luftfracht-Charter von China und Hongkong nach Europa an. In Reaktion auf die zunehmende Kundennachfrage hat der Logistikanbieter seine planmäßigen wöchentlichen Charter-Services nun bis Ende des Jahres verlängert.

Das Unternehmen organisiert Transporte von ganz Festland-China über die Verkehrsknotenpunkte Shanghai, Peking, Qingdao, Shenzhen, Xiamen und Guangzhou bis hin zur Verteilung in ganz Europa. Zusätzlich übernimmt cargo-partner alle Zollformalitäten an Grenzen und Flughäfen.

CEO Stefan Krauter sagt: „Seit Beginn des Jahres haben wir zahlreiche Anfragen für Voll- und Teilcharter-Transporte dringend benötigter Waren erhalten, den Großteil davon aus den Bereichen Pharmazeutika, Gesundheitswesen und PPE. In den vergangenen Monaten haben wir darüber hinaus eine wachsende Nachfrage aus der High-Tech- und Automobil-Branche festgestellt. In Anbetracht der zu erwartenden Spitzen in den kommenden Monaten empfehlen wir unseren Kunden, frühzeitig mit der Planung zu beginnen, um ihre Lieferketten abzusichern.“