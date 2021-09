Schienentransport

07.09.2021 10:12

Cargobeamer bietet neue Verbindung zwischen Frankreich und Italien an

Cargobeamer nimmt ab Oktober eine neue Verkehrsverbindung in sein Programm auf. Zwischen Calais in Frankreich und Domodossola in Italien bietet der Logistikdienstleister wöchentlich vier Rundläufe an.