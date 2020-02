CIM: Kommissionierung live

Im Zentrum des Messeauftritts der CIM stehen das Warehouse Management System Prolag World und der Kommissionierdialog Prolag Go. Die Messebesucher können live mit der Lösung arbeiten und etwa mit Barcode-Scanner oder Datenbrille Artikel am Stand der CIM kommissionieren. Das verbundene Dashboard zeigt die resultierenden Bestandsänderungen und andere KPIs direkt und in Echtzeit an.