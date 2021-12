Clark bringt neuen Elektro-Hochhubwagen auf den Markt

Der Deichselstapler PSX16 mit klappbarer Standplattform und Seitenschutzbügeln eigne sich laut Aussendung für den wirtschaftlichen Transport von Gütern über längere Strecken sowie für die Ein- und Auslagerung von Waren auf höhere Regalebenen. Für besonders intensive Einsätze ist der PSX16 ebenfalls mit Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion) erhältlich. Er bietet eine Tragfähigkeit von 1600 kg, serienmäßige Servolenkung, eine Batteriekapazität von bis zu 375 Ah bei der Blei-Säure-Version und einen seitlichen Batteriewechsel.

Das Fahrzeug zeichne sich durch eine robuste Bauweise und intuitive Bedienung aus. Dank kompakter Abmessungen und einem geringen Wenderadius eignet sich das Gerät für den Einsatz in platzkritischen Arbeitsbereichen und den Mitgängerbetrieb. Hierzu lassen sich sowohl die Standplattform als auch die Seitenbügel wegklappen. Im Mitgängerbetrieb ist die Fahrgeschwindigkeit reduziert und ermöglicht so ein präzises Rangieren. Der kraftvolle Hubmotor und das proportionale Hydrauliksystem sorgen für ein sanftes und präzises Heben und Senken von Lasten in Hubhöhen von bis zu 5,8 m. Mithilfe der 4-Punkt-Auflage erzielt der Bediener mit dem PSX16 eine hohe Resttragfähigkeit. Dabei garantiert der moderne Fahrmotor in Drehstromtechnik einen hohen Wirkungsgrad mit kräftiger Beschleunigung und schnellem Fahrtrichtungswechsel. Dank des exzellenten Energiehaushalts des PSX16 kann sich der Betreiber auf niedrige Betriebskosten freuen.

Ergonomisches und sicheres Lasthandling

Für einen leichten und ergonomischen Auf- und Abstieg hat Clark die Tritthöhe der Plattform mit nur 160 mm sehr niedrig ausgelegt. Eine gute Rundumsicht sorgt dafür, dass der Bediener die Gabelspitzen und Ladung stets im Blick hat. Auf längeren Transportstrecken und in Kurven profitiert er von Seitenschutzbügeln mit Soft-Grip-Oberfläche, die einen angenehmen Halt sicherstellen. Der Bediener kann die Seitenschutzbügel aktivieren, ohne dass er dazu das Fahrzeug verlassen muss. Mithilfe der gefederten und vibrationsarmen Standplattform wird die Wirbelsäule des Bedieners entlastet. Der Fahrer kann somit stressfrei auch längere Strecken überwinden. Für ein hohes Maß an Sicherheit wird bei Kurvenfahrt die Geschwindigkeit automatisch reduziert. Das Fahrzeug verfügt über einen Rückrollschutz für den sicheren Einsatz bei leichten Steigungen. Die serienmäßige Hubgerüstdämpfung erlaubt dem Bediener ein sicheres und ruckfreies Ein- und Auslagern von Waren. Die ergonomische Deichsel eignet sich gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Das im Rahmen integrierte Display informiert über den Batterieladezustand, die Betriebsstunden sowie über Fehler-Code-Meldungen.

Der Hochhubwagen PSX16 ist für besonders intensive Einsätze oder im Mehrschichteinsatz auch als Li-Ion-Version mit einer Batteriespannung von 205 Ah erhältlich. Die hohe Energiedichte der Batterie ermöglicht eine hohe Fahrleistung und Verfügbarkeit ohne lästigen Wechsel der Batterie. Die Li-Ion-Batterie garantiert extrem kurze Ladezeiten. Durch ein schnelles Zwischenladen in Pausenzeiten ohne Einschränkung der Batterielebensdauer kann eine 24/7-Fahrzeugverfügbarkeit erreicht werden. Dazu wird einfach das externe Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Es wird kein Starkstromanschluss benötigt. Ein Nachladen der Batterie ist an jeder 230 Volt-Steckdose möglich. Batterie und Ladegerät in der Li-Ion-Ausführung sind dabei optimal aufeinander abgestimmt, und das verbaute Batteriemanagementsystem sorgt für einen sicheren Betrieb.

Im Vergleich zur Blei-Säure-Batterie weist die Li-Ion-Batterie eine längere Lebensdauer auf. Es fällt kein zusätzlicher Aufwand für Wartungsarbeiten rund um die Batteriesäure an, da die Li-Ion-Batterie wartungsfrei ist. Zwischenladungen können ohne speziellen Laderaum durchgeführt werden, und der Ladeort muss nicht belüftet werden, da keine Gasung auftritt. Clark verwendet Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP), die eine sichere Zellchemie aufweisen.