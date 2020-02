Cobotta gewinnt German Design Award

„Das markant abgerundete Design des futuristisch anmutenden Roboterarms verzichtet konsequent auf scharfe Kanten und Quetschstellen und ist deshalb für die Zusammenarbeit mit Menschen optimal geeignet. Hinzu kommt eine nutzerzentrierte Bedienoberfläche, die intuitiv verstehbar ist.“ So begründet die Jury, warum der Cobotta, ein Roboter für die Mensch-Roboter-Kollaboration von Denso, den German Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Product Design Industry“ gewinnt.

Mit seiner Masse von nur vier kg und einer in den Roboterarm integrierten Steuerung ist Cobotta einfach zu transportieren, sofort einsatzbereit und als offene Plattform entwickelt (standardmäßig wird ORiN unterstützt), so dass sich der Roboter flexibel in bestehende Systeme integrieren lässt. Mit einer Traglastfähigkeit von bis zu 500 g und seiner Kompaktheit eignet sich Cobotta besonders zum Arbeiten auf begrenztem Raum und in direkter Zusammenarbeit mit dem Menschen.