Containerfrachtraten bleiben auch 2022 hoch

Der globale Informationsdienstleister IHS Markit hat sich mit dem globalen Containerhandel und den Frachtpreisen für die Schifffahrt beschäftigt und sich angesehen, wie sich die Frachtpreise für verschiedene Güter entwickelt haben.

"Wir glauben, dass die Stärke des globalen Containerhandels einen tiefgreifenden Einfluss auf die Frachtraten und das Handelsmuster für Trockenmassengut hatte. Stückgutschiffe (Breakbulk), die sich ähnliche Terminals und Ladungen mit Schüttgutfrachtern (Supramax und Handysize) geteilt haben, haben sich aufgrund der extrem hohen Frachtraten für Containerschiffe in diesem Jahr auf den containergebundenen Markt verlagert; die Containerfracht ist auf Stückgutschiffe (Breakbulk/MPV/HL) übergeschwappt und kleinere Massengüter, die normalerweise von Container- oder Stückgutschiffen befördert werden, wurden auf Schüttgutfrachter verlagert", so IHS in einer Analyse.

Angesichts des rekordhohen Auftragsbestands und des begrenzten Auftragsbestands der Flotte im Jahr 2022 gehen viele Experten davon aus, dass die Containerfrachtraten mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2022 hoch bleiben werden, wenn auch niedriger als 2021. Angesichts der anhaltenden Stärke des Containermarktes im Jahr 2022 gehe auch IHS Markit davon aus, dass viele Schüttgutfrachter im Containersektor bleiben werden, was das Flottenangebot praktisch reduziert und es ihnen ermöglicht, andere Größensektoren zu übertreffen.

Demnach werde das globale Containerexportvolumen im Jahr 2021 um 4,8 Prozent zunehmen, vor allem aufgrund der Stärke der US-Containerimporte (15,7 Prozent), und dass es im Jahr 2022 aufgrund des rekordhohen Auftragsbestands und der allmählichen Erholung der Weltwirtschaft weiterhin um etwa zwei bis drei Prozent wachsen wird. Es werde jedoch erwartet, dass die Containerfrachtraten in den kommenden Jahren aufgrund des Drucks von der Angebotsseite, einschließlich geringerer Überlastung und einer großen Anzahl von Neubauauslieferungen, korrigiert werden müssen. IHS Markit schätzt das das jährliche Wachstum der Containerflotte auf 4,3 Prozent im Jahr 2021, 4,5 Prozent im Jahr 2022 und 7,5 Prozent im Jahr 2023, verglichen mit drei Prozent im Jahr 2020.

Ausblick

Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Containermarkt werde bis mindestens Mitte 2022 stabil sein. "Obwohl wir davon ausgehen, dass die Containerfrachtraten im Jahr 2022 immer noch eine Korrektur erfahren und um 30-40 Prozent sinken werden, da die Auswirkungen von COVID-19, einschließlich der rekordverdächtigen Überlastung der Westhäfen der USA im Jahr 2021, geringer ausfallen werden, wird das Containerfrachtaufkommen immer noch weit über dem historischen Niveau liegen und hoch genug sein, um eine große Anzahl von Stückgutfrachtern und einen Teil der Bulkschiffe, einschließlich der Schiffe mit offener Luke, im Containersektor kommerziell einzusetzen."

Der Informationsdienstleister hat einen "erheblichen Anstieg des Volumens von kleineren Massenguttransporten beobachtet", der hauptsächlich auf in Container umwandelbare Stückgüter wie Zement, Düngemittel, Chemikalien, Mineralien, Metalle und Stahlprodukte zurückzuführen sei. Da Stückgutfrachter und Bulkerschiffe mit offener Ladeluke hauptsächlich containerbezogene Ladungen aufnehmen, sei der Wettbewerb zwischen dem Stückgutsektor und dem Trockenmassengutsektor deutlich geringer geworden, was zu einer Angebotsverknappung auf den Backhaul-Routen für geringes Massengut führe. "Dieses Gleichgewicht zwischen höherer Nachfrage und geringerem Angebot hat die Frachtraten für Massengutfrachter in diesem Jahr in die Höhe getrieben und dürfte die Raten auch im Jahr 2022 stützen."

Neue Schiffe ab 2023

"Angesichts des extrem hohen Auftragsbestands für Containerschiffe gehen wir davon aus, dass ab 2023 eine große Anzahl von Containerschiffen ausgeliefert wird, die dem Stückgut- und Schüttgutsektor Marktanteile abnehmen werden. Wenn wir davon ausgehen, dass ab 2023 inoffizielle Optionen für Neubauverträge bekannt gegeben werden, könnte das Wachstum der Containerflotte noch höher ausfallen als erwartet (sieben Prozent). Da jedoch ein Großteil der Containerflottenauslieferungen erst ab 2023 erfolgen wird und das Wachstum der Stückgutfrachtschiffsflotte im Jahr 2022 voraussichtlich stagnieren oder sogar rückläufig sein wird, wird ein großer Teil des Containerhandelsvolumens weiterhin auf den Markt für Stückgut- und Schüttgutfrachter überschwappen."