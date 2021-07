Dachser Austria holt Matthias Gonzi als Head of Sales Air & Sea Logistics

Matthias Gonzi hat mit April 2021 die Rolle des Head of Sales des Dachser Austria Geschäftsfeldes Air & Sea Logistics (ASL) übernommen. Er verstärkt damit das Führungsteam in der Luft- und Seefracht als Vertriebs- und Verkaufsleiter. In dieser Position verantwortet er die strategische Neukundenentwicklung und sämtliche Vertriebsaktivitäten in Österreich.

Matthias Gonzi war seit 2017 als Head of Sales bei cargo-partner für Steiermark, Burgenland und Kärnten und mit Jänner 2020 für die Entwicklung globaler Automotive Kunden zuständig. Davor zeichnete er für knapp fünf Jahre bei Gebrüder Weiss als Sales Manager für Steiermark, Kärnten und Südburgenland verantwortlich.

Im Verkauf ist er seit 2004 aktiv. In die Luft- und Seefracht führte ihn sein Weg 2012 als Quereinsteiger. Seine berufsbegleitende Ausbildung, ein Bachelor und Masterstudium „Sales Management und Marketing“ geben ihm das notwendige Rüstzeug für seine Tätigkeit.

In seiner neuen Funktion ist er zudem für die Betreuung von Bestandskunden als auch für die Akquise von Neukunden zuständig und berichtet direkt dem Managing Director ASL Eastern Europe and Austria Michael Rainer.