Dambach: ​​​​​​​Erhöhter Durchsatz

Kurze Weichenschaltzeiten führen zu erhöhter Durchsatzleistung. Mit der Elektrobodenbahn bietet Dambach ein Hochleistungsfördersystem für die Vorzone in Lagersystemen. Die Einsatzgebiete der Zweischienen-Bodenbahn sind so variabel wie die Anforderungen der Kunden. Die induktive Energieübertragung in Kombination mit dem kompakten Leichtbau-Design trägt zu weniger Verschleiß bei. Dies führt zur Reduktion der Betriebs- und Wartungskosten. Hohe Verfügbarkeit steht dabei an oberster Stelle.