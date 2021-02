Das tut sich im hohen Norden

Kein Hafen in Europa hat einen höheren Containerumschlag als der in Rotterdam: Rund 14,8 Millionen TEU wurden hier im Jahr 2019 umgeschlagen. Auf Platz zwei liegt Antwerpen mit rund 11,9 Millionen TEU, gefolgt von Hamburg mit knapp 9,3 Millionen TEU. Diese 9,3 Millionen Standard-Container, die im Hamburger Hafen im Jahr 2019 umgeschlagen wurden, sind rund 600.000 TEU mehr als im Jahr zuvor.

Ende 2019 hat der Hamburger Hafen auch eine spezielle Lieferung erhalten, nämlich drei neue Containerbrücken für den Container Terminal Burchardkai. Der Hafen erhält damit zusätzliche Kapazitäten zur Abfertigung besonders großer Containerschiffe mit einem Ladevolumen von 23.000 TEU und mehr. Die neuen Brücken des Herstellers ZPMC ersetzen drei kleinere Einheiten, die bereits demontiert wurden. Die bisher größten Containerbrücken im Hamburger Hafen können Schiffe mit einer Breite von 24 Containern nebeneinander bedienen. Die Ausleger der neuen Kräne haben eine Länge von knapp 80 Metern und reichen über 26 Containerreihen.

Die jeweils 2.480 Tonnen schweren Giganten können mit einem Move zwei 40-Fuß-Container oder vier 20-Fuß-Container mit zusammen 110 Tonnen bewegen. Das entspricht der Masse von 70 Mittelklassewagen. Am HHLA Container Terminal Burchardkai sind damit über 30 Containerbrücken im Einsatz. 18 davon sind sogenannte Megaship-Brücken.

Auf der Suche nach einem sicheren Hafen

Und wenn wir schon beim Hamburger Hafen sind: In diesen Gewässern fischt nun auch Greiwing. Denn seit Anfang des Jahres ist die Werner Bruhns Lagereigesellschaft ein Teil des Unternehmensverbunds von Greiwing logistics for you. Damit stärkt der Logistikdienstleister seine Präsenz im Norden Deutschlands und erweitert sein Leistungsportfolio für die Food-Branche um Services im Segment Gewürze und Trockenfrüchte. Im Hamburger Hafen stehen entsprechende Logistik-, Lager- und Handlingskapazitäten zur Verfügung.

Mit dem Zukauf des Speziallogistikers bietet Greiwing nun auch die Leistungen an, auf die Bruhns-Kunden seit 70 Jahren setzen: Reinigen, Waschen, Trocknen und mechanisches Bürsten von empfindlichen Waren, Hitzebehandlungen, Entsteinen, Entmetallisieren sowie Import-, Transit- und Exportabfertigung für alle Sendungen auf dem Land-, See- und Luftweg. Am Werner Bruhns-Standort im Hamburger Hafen stehen hierfür in klimastabilen Lagerräumen und in einem Kühllager 16.000 Palettenstellplätze sowie eine Dampfentkeimungsanlage zur Verfügung. Durch die Eingliederung des hanseatischen Speziallogistikers stärkt der Unternehmensverbund Greiwing seine Präsenz in der Fläche und ist mit vielfältigen Leistungen nun auch im Norden Deutschlands vertreten.