DB Schenker eröffnet erweitertes Logistikcenter in Hörsching

Rechtzeitig zum neuen Jahr eröffnet DB Schenker nun die Erweiterung des Standortes in Linz Hörsching unter Beisein von Markus Achleitner, Wirtschaftslandesrat von Oberösterreich, Gunter Kastler, ehemaliger Bürgermeister der Marktgemeinde Hörsching, Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa und Thomas Ziegler, Geschäftsführer von DB Schenker in Linz Hörsching.

„Logistik ist ein zentraler Faktor für Oberösterreich als das Export- und Wirtschaftsbundesland Nummer eins der Republik. Mit der Erweiterung seiner Logistikanlage in Hörsching kann DB Schenker als langjähriger Partner unserer Industriebetriebe noch besser auf die Anliegen der Unternehmen eingehen und ist damit auch für künftige Herausforderungen bestens gerüstet. Das stärkt nicht nur den Wirtschaftsraum Linz, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Oberösterreich“, betont Markus Achleitner, Wirtschaftslandesrat von Oberösterreich.

29.000 Quadratmeter Fläche

Mit der Standorterweiterung, die den Bau einer neuen 6.000 Quadratmeter großen Logistikhalle umfasst, vergrößert DB Schenker seine Fläche in Linz Hörsching auf über 29.000 Quadratmeter. Der Neubau ist nach modernsten und energieeffizientesten Standards errichtet. Das Investitionsvolumen beträgt rund sieben Millionen Euro. „Die Investition in den Ausbau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich und ein klares Zeichen, dass wir auch in Zukunft ein starker und verlässlicher Partner für unsere oberösterreichischen Kunden sein wollen“, sagt Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, anlässlich der Eröffnung.

„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten so zügig voran gegangen sind und wir unseren Kunden bereits jetzt schon, einen noch effizienteren und umfassenderen Service bieten können“, ergänzt Thomas Ziegler, Geschäftsführer von DB Schenker in Linz Hörsching.

Höchste Anforderungen an Effizienz und Umweltschutz

Die Logistikhalle wurde nach modernsten Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz konzipiert und birgt eine Kontraktlogistikfläche mit hochmoderner Lagertechnik und Regalisierung sowie eine umfassende Blocklagerfläche. Der Ausbau bietet neben einer innovativen Andockrampentechnologie auch einen separaten Co-Packing Bereich, der sich auf rund 800 Quadratmeter erstreckt. Zusätzlich wurden die bestehende Gleisrampe erweitert, um somit die Bahnkapazität zu verdoppeln. (APA/Red)