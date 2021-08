DB Schenker kauft finnische Logistikgruppe Vähälä Yhtiöt

DB Schenker erwirbt in Finnland den Logistikpartner Vähälä Logistics Oy und deren 100-prozentigen Tochtergesellschaften, bekannt als Vähälä Yhtiöt. Die finnische Logistikgruppewurde 1937 gegründet und bietet als Partner des DB Schenker-Netzwerks nationale Landverkehre in Mittel- und Nordfinnland an. Die Zusammenarbeit reicht bis ins Jahr 1956 zurück.

"Mit dieser Akquisition stärken wir die Position von DB Schenker in Europa", sagt Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Europa. "Mit der Übernahme von Vähälä Yhtiöt, das bereits für DB Schenker in Finnland tätig ist, haben wir die Möglichkeit, die Struktur des Landverkehrsnetzes von DB Schenker in Mittel- und Nordfinnland zu erweitern."

Umweltfreundliche Transporte

Vähälä Yhtiöt beschäftigt 265 Mitarbeiter und ist durch den Einsatz von gasbetriebenen Lkw und elektrischen Transportern sowie langen HCT-Anhängern ein Vorreiter im umweltfreundlichen Transport. Laut der Vereinbarung wird das gesamte operative Geschäft von Vähälä Yhtiöt von DB Schenker übernommen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nach Abschluss der Übernahme wird Vähälä Yhtiöt mittelfristig als eigenständige Tochtergesellschaft im nationalen Landverkehr neben DB Schenker in Finnland tätig sein.