DB Schenker nutzt Microsoft Azure

DB Schenker will seine Cloud-basierten Leistungen auf Microsoft Azure migrieren. So sollen in Zukunft noch mehr Logistics-as-a-Service-Leistungen angeboten werden können. Die ersten Azure-Migrationsprojekte laufen bereits. Unterstützend kommt dabei auch das AMP (Azure Migration Program) von Microsoft zum Einsatz. Der Logistikkonzern möchte außerdem mit einem Big-Data-Service über die Cloud Lieferkettenservices möglichst in Echtzeit anbieten. Schenker konnte bereits im vergangenen Jahr Erfahrungen mit Cloud-Diensten sammeln. Wegen der Pandemie verlegte das Unternehmen Arbeitsumgebungen von über 60.000 Angestellten über Microsoft 365 in die Cloud.

Auch der Logistik-Riese FedEx vertraut auf Microsoft und nutzt sein IoT-System „SenseAware ID“ zusammen mit Microsofts Cloud-Software für maschinelles Lerenen, um Corona-Impfstoffe schnell und sicher zu liefern. Die großen Datenmengen, die mithilfe der SenseAware ID generiert werden, fließen in die Analytics-Plattform FedEx Surround ein, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde und in der Azure-Cloud vorgehalten wird. Diese Analytics-Umgebung stellt sowohl historische Daten von FedEx-Routen und -Postleitzahlen als auch externe Informationen wie Wetterdaten oder Kartenmaterial bereit. Die Azure-Software für maschinelles Lernen macht aus diesen Daten wichtige Informationen.