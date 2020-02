Dematic automatisiert bei ZKW

Dematic automatisiert das neue Logistikzentrum der ZKW Lichtsysteme GmbH. Der Automobilzulieferer errichtet an seinem Hauptsitz in Wieselburg ein neues Gebäude zur Produktionsversorgung, da die bisherigen Lagerflächen nicht mehr ausreichen. Um die Kapazität des Standorts optimal auszunutzen, installiert Dematic ein Multishuttle-Lager in Silobauweise mit über 60.000 Behälterstellplätzen, das eine platzsparende mehrfach-tiefe Lagerung der Scheinwerfer-Komponenten ermöglicht.

Drei Kilometer langes Fördersystem

140 Shuttles greifen in dem Lagersystem automatisch auf die Behälter zu und befördern sie direkt zu den Arbeitsstationen für die Palettierung sowie zum Warenein- und -ausgang. Zudem transportiert das drei Kilometer lange Fördersystem die Komponenten vollautomatisch durch das Werk in die Fertigung. Dadurch steigert ZKW Lichtsysteme seine Durchsatzrate auf bis zu 1.500 Behälter pro Stunde. Baubeginn der Anlage ist im dritten Quartal dieses Jahres. Geplant ist, dass das hochmoderne Logistikzentrum in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Betrieb geht.

In die Installation integriert sind auch eine Station für die Behälterreinigung und ein Routenzug für das Lasthandling, um die taktgesteuerte Belieferung der Produktionslinien zu optimieren. Für die Integration des Dematic-Systems in die IT-Strukturen von ZKW Lichtsysteme sorgen die SAP-Experten des Intralogistikspezialisten. Diese stellen zudem sicher, dass sowohl die Verwaltung des Dematic Multishuttles als auch die des Materialflusses direkt im SAP-Extended-Warehouse-Management (EWM)-System erfolgt.

Es sind keine zusätzlichen Systeme notwendig. Ebenso erfolgt aus dem SAP-EWM die Führung der Mitarbeiter bei der Verteilung der Behälter in die Montageregale über ein innovatives Lichtzeigersystem.