Der Kampf um den Platz

In Wisconsin hat die Milchindustrie davor gewarnt, dass die Flut von Impfstoff-Lieferungen ihre Fähigkeit zum weltweiten Versand beeinträchtigen könnte. Fluggesellschaften, die Kühlprodukte versenden, beantragen, ihre üblichen Kapazitätsgrenzen um das Fünffache zu erhöhen, was die FAA zu einer Warnung veranlasst hat. In Europa behaupten einige Fluggesellschaften, dass ihre Sendungen gestoppt werden, um Platz für den Impfstoff zu schaffen.

Die Befürchtungen von Logistikexperten über massenhafte Verspätungen und Engpässe in der Größenordnung dessen, was die Welt im Frühjahr erlebt hat, sind rar gesät. Sowohl Einzelhändler als auch Logistikunternehmen seien jetzt weitaus besser auf den Anstieg der Impfstoffkapazitäten vorbereitet, als sie es für den E-Commerce-Ansturm im März waren. Doch bei Lebensmitteln, die - wie die Impfstoffe - gekühlt gelagert werden müssen, sind Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen in kleinerem Umfang nicht ausgeschlossen, insbesondere für KMUs, die möglicherweise nicht die Ressourcen haben, um ihren Platz in der Kühlkette zu erkämpfen. „Ich denke, dass es einige echte Bedenken geben könnte, wenn dieser Teil der Industrie wie Pilze aus dem Boden schießt und einen Teil der Kapazitäten in Anspruch nehmen wird“, sagt Terry L. Esper, Professor für Logistik an der Ohio State University. Ein Grund zur Sorge sei, dass vor der Pandemie die Impfstoff-Lieferungen nur einen sehr kleinen Teil der Kühlkette ausmachten. Pharmazeutische Produkte sind für etwa 15 Prozent der Kühlkettenlieferungen verantwortlich und von diesem Pharmaanteil machen Impfstoffe normalerweise nur 35 Prozent aus.

Außerhalb der Pharmazeutika besteht der Rest der Kühlkette - die 85 Prozent - überwiegend aus der Distribution von Lebensmitteln. Da der pharmazeutische Teil der Kühlkette in den nächsten Monaten stark ansteigen wird, sind es die Lebensmittelprodukte, die wahrscheinlich betroffen sein werden. Auf globaler Ebene wird die Zahl der Lieferungen von Coronavirus-Impfstoffen doppelt so hoch sein wie die der üblichen Grippeimpfstoff-Lieferungen. Experten rechnen mit einer globalen Summe von zwölf bis 15 Millionen Coronavirus-Impfstoffen, verglichen mit den 6,4 Milliarden, die normalerweise für die Grippe benötigt werden.

Wie Impfstoffe in die Kühlkette passen

Die neuen Impfstoffe sind nicht genau gleich. Einer der Hauptunterschiede zwischen den Impfstoffen von Moderna und Pfizer sind die Temperaturanforderungen. Während der Impfstoff von Pfizer bei -70 Grad Celsius gehalten werden muss, benötigt der von Moderna nur -20 Grad Celsius. Diese beiden Temperaturen sind viel kälter als der Grippeimpfstoff, der bei ungefähren Kühlschranktemperaturen aufbewahrt wird - normalerweise zwischen einem und 8 Grad Celsius. Aber alle drei Impfstoffe werden als Teil der Kühlkette betrachtet. Es gibt zum Beispiel kein separates Logistiknetzwerk für ultrakalte und normal kalte Produkte. Der Unterschied liegt lediglich in der Art der Verpackung der einzelnen Artikel. Der Impfstoff von Pfizer wird in großen, mit Trockeneis gefüllten Containern gelagert, was zu anfänglichen Ängsten vor einer Verknappung führte, aber er kann immer noch zusammen mit anderen kalten Produkten versandt werden.

Auch die Kühlkette selbst ist durchlässiger, als es sich vielleicht anhört. Die Kühlkette bezieht sich auf die Art und Weise, wie die einzelnen Pakete gehandhabt und transportiert werden, und nicht auf ein bestimmtes Transportsystem. Es gibt zwar eigenständige Unternehmen, die sich auf die Kühlung von Impfstoffen spezialisiert haben, wie z. B. Modernas Partner McKesson Corporation, aber die Produkte der Kühlkette landen oft zusammen mit anderen Sendungen in einem Durcheinander. Zum Beispiel werden Kühlprodukte, insbesondere Pharmazeutika, oft im Bauch von Verkehrsflugzeugen transportiert, zusammen mit dem Gepäck. Das Gleiche gilt im Lieferwagen: So können Kühlkettenprodukte im gleichen Fahrzeug transportiert werden wie zum Beispiel Möbel. Das bedeutet, dass die Impfstoffe andere Produkte verdrängen könnten, auch solche, die keine Minustemperaturen benötigen. „Sie könnten anfangen, den Platz auf UPS- oder FedEx-Fahrzeugen einzunehmen“, meint David Commiskey, VP für Kundenlösungen beim Logistiksoftwareanbieter GlobalTranz.

Warum kleine Unternehmen auf die Auswirkungen vorbereitet sind

Diese Versandprobleme würden wahrscheinlich kleine und mittlere Unternehmen am härtesten treffen. Große Unternehmen wie Landesregierungen oder Großverbraucher von Kühlketten wie Lebensmittelketten werden wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben, Trockeneis- und Kühlhausversandplätze zu sichern. Aber kleine Unternehmen - wie z.B. eine Eisdiele, die landesweit versendet - könnten diejenigen sein, die den Druck spüren.

Einige kleine Unternehmen bereiten sich bereits auf das Schlimmste vor. In einem offenen Brief schrieb die Wisconsin Cheesemakers Association, dass die "noch nicht kalkulierte Menge an Trockeneis", die für die Impfstoffe benötigt wird, die Herstellung und den Verkauf von Milchprodukten für Unternehmen im ganzen Bundesstaat stören könnte. Der Verband forderte, dass 350.000 Pfund Trockeneis pro Woche für die Verwendung durch die Milchindustrie reserviert werden müssten.

Eine logistische Unterbrechung, wenn sie denn eintritt, würde wahrscheinlich nur am Rande stattfinden. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass kleine Unternehmen länger als üblich brauchen würden, um beispielsweise Eiscremebehälter quer durch die USA zu transportieren - und möglicherweise auch viel mehr bezahlen müssten. Ein Grund, warum Trockeneis so beliebt ist, ist, dass es viel billiger als die Alternativen ist. Aber wenn es einen Engpass gibt, müssen Unternehmen möglicherweise auf teurere Methoden des Kaltversands zurückgreifen.

Viele Unternehmen, auch solche, die mit kalten oder gefrorenen Produkten handeln, verlassen sich auf Online-Bestellungen, um die Pandemie zu überstehen. Laut Esper hinge ihr Überleben in vielerlei Hinsicht von ihrer Fähigkeit ab, den Vertrieb von Online-Verkäufen durchzuführen.