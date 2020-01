Deutsche Bahn will 2.000 Brücken sanieren

Die Deutsche Bahn will in den kommenden zehn Jahren rund 2.000 ihrer insgesamt 25.000 Eisenbahnbrücken sanieren. Dafür sind in den ersten fünf Jahren rund 4 Mrd. Euro eingeplant, für die Jahre 2024 bis 2029 weitere 5 Mrd. Euro, wie die Bahn am Freitag mitteilte.



Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla erklärte, insgesamt stünden ab 2020 rund 86 Mrd. Euro für die Schieneninfrastruktur in Deutschland zur Verfügung. Das sei eine Rekordsumme und "das richtige Signal für die dringend benötigte Verkehrswende in Deutschland".



In den vergangenen fünf Jahren wurden den Angaben zufolge bereits 900 Brücken für 3 Mrd. Euro erneuert. Damit habe die Deutsche Bahn ihr Ziel, in fünf Jahren 875 Brücken umfassend zu modernisieren, "deutlich übertroffen", erklärte der Konzern. (apa/red)

