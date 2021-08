Deutsche Post setzt auf Elektro-Flugzeuge

Die Deutsche Post will nun auch in der Luft ins Elektro-Zeitalter starten: Um dem Langfristziel eines emissionsfreien Betriebs bis 2050 näherzukommen, habe die Frachttochter DHL Express beim Elektroflugzeug-Hersteller Eviation zwölf Elektroflugzeuge des Typs "Alice" bestellt, die im Jahr 2024 ausgeliefert werden sollen, so die Deutsche Post. Der "Alice"-Jungfernflug solle noch in diesem Jahr erfolgen.

Mit dem Auftrag plane DHL den Aufbau des ersten elektrischen und somit emissionsfreien Luftfracht-Netzwerks, hieß es weiter. "Alice" könne über 1.200 Kilogramm an Fracht transportieren. Die Ladezeit pro Flugstunde betrage rund 30 Minuten, die maximale Reichweite liege bei 815 Kilometern. Das Flugzeug eigne sich damit für kürzere Zubringerflüge. Zum Vergleich: Eine zweistrahlige Boeing 777 kann bei einer Reichweite von 9.200 Kilometern ein maximales Frachtvolumen von 102.010 Kilo transportieren.

"Wir glauben fest an die emissionsfreie Zukunft der Logistik", sagte DHL-Express-Chef John Pearson. Dabei spiele die Elektrifizierung aller Transportarten eine entscheidende Rolle. Die Deutsche Post will bis 2030 rund sieben Milliarden Euro investieren, um die CO2-Emissionen zu senken. Bis 2050 will der Konzern seine Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Dabei spielt die Luftfracht eine wichtige Rolle - sie ist mit täglich 2.200 Flügen allein in der Express-Sparte die größte Quelle von Treibhausgasemissionen in dem Konzern.

Auch die heimische Post hat sich große Ziele gesetzt um die Logistik möglichst emissionsfrei zu gestalten. Die Österreichische Post betreibt aktuell die größte E-Flotte des Landes, den Strom für den Betrieb erzeugt sie mittels Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihrer Logistikstandorte selbst. Als Mitglied der EV100-Initiative hat sie sich verpflichtet, die letzte Meile bis 2030 auf Elektromobilität oder alternative Antriebe umzustellen. Schon seit 2011 stellt die Post alle Briefe, Werbesendungen und Pakete CO2-neutral zu, bis 2030 soll die Zustellung zu 100 Prozent CO2-frei erfolgen.

Nachhaltige Kraftstoffe für Flüge

Zur Reduktion der CO2-Emissionen setzen Logistikfirmen ebenso wie Fluggesellschaften bereits auf einen Wechsel vom fossilen Kerosin auf nachhaltige Kraftstoffe (SAF). Diese werden etwa aus Restmüll gewonnen. Die EU-Kommission will mit ihrem Klimapaket "Fit for 55" für einen verstärkten Einsatz der nachhaltigen Kraftstoffe in der Luftfahrt sorgen. Mit dem Paket soll das Ziel erreicht werden, den Ausstoß von Treibhausgas bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Der deutsche Konzern setzt zum Transport seiner Pakete auf der Straße bereits seit Jahren in großem Stil Elektrofahrzeuge ein. So liefern über 15.000 StreetScooter-Elektrotransporter Güter an die Kunden aus.

Das Elektroflugzeug Alice wird vom Hersteller Eviation mit Sitz im US-Bundesstaat Washington entwickelt und produziert. Der Flieger kann als Fracht- oder Passagierflugzeug gebaut werden. In dieser Version kann er dann bis zu neun Reisende aufnehmen. (apa/Reuters)