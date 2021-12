Cargonerds und Logineer bieten ihr Produkt- und Serviceportfolio dabei allen global agierenden Luft- und Seefracht-Spediteuren an. Dabei fokussieren sich beide Unternehmen auf schnelle, sichere und global standardisierte Lösungen.

Logineer bietet den komplett ausgestatteten, digitalen Arbeitsplatz für mittelständische Freight Forwarder zum Festpreis an.Unternehmenssitz ist Hamburg, mit weiteren Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, Indien und Australien.

Cargonerds hingegen entwickelt eigene Softwareprodukte für die Digitalisierung von Quotierung, Buchung, Track & Trace und Reporting. Im Mittelpunkt steht die Bereitstellung von Kundenportalen für die Luft- und Seefracht, aber auch die Anbindung von „Rail“ und „Trucking“ spielt eine zentrale Rolle. Unternehmenssitz ist Hamburg. Cargonerds ist aktives Mitglied im „Digital Logistics Hub Hamburg“, einem internationalen Netzwerk digitaler Logistik-Startups.

Röhlig Logistics selbst verfolgt als Logistikunternehmen eine klare Digital-Strategie und bezieht Produkte und Services von Logineer und Cargonerds. Conrad Franchi, Chief Digital Officer Röhlig Logistics erläutert: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Transportlösungen für Luftfracht, Seefracht und Kontraktlogistik um digitale Produkte und Services zu ergänzen, um Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Der Fokus liegt auf Kundenservice, Datenbereitstellung und Supply-Chain-Steuerung. Doch die meisten am Markt verfügbaren Softwareprodukte sind zu kompliziert. Um passende Lösungen für unsere Kunden bereitstellen zu können, brauchen wir die Software-Entwicklungskompetenz eines Softwarehauses, praktisch ein digitales Lab. Genau diese Kompetenz bietet Cargonerds, basierend auf der hoch-performanten Dateninfrastruktur, die von Logineer bereitgestellt wird.“

In den beiden Ausgründungen ist das bisherige Röhlig-Tochterunternehmen Blue-Net aufgegangen. Sowohl Logineer als auch Cargonerds agieren am Markt unabhängig von Röhlig. Conrad Franchi unterstreicht: „Durch die Ausgründung und Neuausrichtung werden sich unsere Entwicklungsteams vom ersten Tag an verdoppeln und entsprechend Lösungen für Kunden entwickeln können, wie es in diesem Umfang bisher nicht möglich gewesen wäre.“ Beide Neugründungen haben im November ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.