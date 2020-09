Deutscher Verpackungspreis 2020 – Alle Preisträger

© Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi)

Gold-Award „Gestaltung & Veredelung”: Sigma Multisportuhr iD. FREE

Einreicher: Hermann Höhing GmbH

„Das Packmittel aus Karton richtet sich an die aktive Zielgruppe von Mountainbikern, Bergsteigern, Skifahrern, Wanderern und Kletterern. In der Formgebung und Gestaltung wurde die Topographie am destinierten Einsatzort aufgegriffen, und so geht es bereits direkt am POS und beim späteren Unboxing über mehrere Ebenen bergauf und bergab, erinnert doch das Packmittel an eine Tallandschaft, die zum Erforschen, Erkunden und Entdecken einlädt, was auch noch beim Inlay weitertransportiert wird.“