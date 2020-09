DHL Express erhöht die Preise

DHL Express kündigt eine Preiserhöhung an, die zum 1. Januar 2021 in Kraft treten wird. Die Erhöhung in Österreich wird im Vergleich zu 2020 4,9% betragen. Darüber hinaus wird der Zuschlag für Packstücke mit Übergewicht und nicht stapelbare Paletten auf 85 Euro pro Stück und 175 Euro pro Palette angepasst.

DHL Express argumentiert die jährliche Preisanpassung mit den Investitionen, die zur Aufrechterhaltung der Servicequalität notwendig seien. Country Manager Ralf Schweighöfer: „Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Logistik-Know-how aufgrund des steigenden Sendungsvolumens im E-Commerce-Markt, haben wir stark in die Erneuerung unserer Flugzeugflotte, sowie unseres globalen Hub- und Gateway-Netzwerks investiert. Diese und zukünftige Investitionen helfen uns, unseren Kunden und Partnern, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unseres ökologischen Fußabdrucks zu leisten"