DHL Group übernimmt deutschen Seefrachtspezialisten

Die Deutsche Post DHL Group (DPDHL) übernimmt die J.F. Hillebrand Group AG (Hillebrand) und deren Tochtergesellschaften für rund 1,5 Milliarden Euro. Hillebrand hat sich sich auf Seefrachtspedition, Transport und Logistik von Getränken, ungefährlichen flüssigen Massengütern und anderen Produkten, deren Transport besondere Sorgfalt erfordert, spezialisiert.

Für DHL biete das Geschäft ein attraktives Angebot mit ergänzenden Dienstleistungen innerhalb der umfassenden Palette von Seefrachtprodukten, die DHL seinen Kunden bereits weltweit anbietet. Es werde erwartet, dass die Transaktion attraktive Margen in einem schnell wachsenden Geschäft generieren wird, so DHL in einer Aussendung.

Hillebrand beschäftigt weltweit mehr als 2.700 Mitarbeiter und generierte in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen geht in 2021 von einem Transport von ca. 500.000 TEU aus.

Der strategische Zusammenschluss von Hillebrand mit der DHL-Division Global Forwarding, Freight („DHL“) soll die Position des Konzerns auf dem Seefrachtspeditionsmarkt stärken. „Angesichts der erreichten Stärke unseres Speditionsgeschäfts stellt die Übernahme von Hillebrand eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Portfolios dar. Im Einklang mit unserer Konzernstrategie stärken wir unser logistisches Kerngeschäft und sorgen für langfristiges profitables Wachstum“, sagt Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL Group.

„Nachdem wir uns darauf konzentriert haben, das Geschäft operativ zu verbessern, sind wir nun in der Lage, unser Kerngeschäft auf nachhaltig höhere Margen auszurichten, indem wir unsere Reichweite und unser Serviceangebot in spezialisierten Segmenten erweitern“, erklärt Tim Scharwath, CEO DHL Global Forwarding, Freight. „Vor diesem Hintergrund bietet die Übernahme von Hillebrand entscheidende Chancen und fügt sich hervorragend in unsere Strategie ein. Wir freuen uns darauf, mit dem gesamten Hillebrand-Team zusammenzuarbeiten, um ihr erstklassiges Geschäft auf unserer Plattform weiterzuentwickeln.“

Hillebrand ist eine Seefrachtspedition mit Schwerpunkt auf Getränke und ungefährliche flüssige Massengüter, die mit Flexitanks und ISO-Tankcontainern befördert werden. DHL will von Hillebrands Know-how und Kundenerfahrung bei flüssigen Massengütern und ähnlichen Spezialgütern profitieren, um die positiven Wachstumsaussichten dieser Produkte zu nutzen.

Zusätzlich bietet Hillebrand eine breite Palette von Mehrwertdiensten, etwa Kundenmanagement-Tools und Komplettlösungen in den Segmenten für flüssige Massengüter, einschließlich einer eigenen Flexitank-Produktion.