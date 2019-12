Diese Geschichten haben Sie 2019 am meisten interessiert

Bald knallen Korken und Raketen und wir starten in ein neues und erneut spannendes Jahr für die Logistik. Was 2019 in der Branche passiert ist und was Sie davon am meisten interessiert hat, haben wir zusammengefasst.

Platz 5: Das sind die stärksten Trucks der Welt

Sie glänzen, sie brummen – und sie schaffen mit 500 PS und noch viel mehr vor allem eine ganze Menge an Cargo über die Straßen. Das sind die dicksten Trucks der Welt.

>>> Zur ganzen Story

Platz 4: Das sind die größten Reedereien der Welt

Selbst die kleinsten unter ihnen haben unfassbar große Flotten. Lesen Sie hier von Übernahmen und Zusammenschlüssen, die den Schifftransport veränderten; wer mit Gebrauchtschiffen anfing; und welche Reederei als einzige mit den Europäern mitmischen kann.

>>> Zur ganzen Story

Platz 3: Das sind die größten Häfen der Welt

Wie viele Millionen Container wickeln die Frachthäfen dieser Welt ab? Das sind die Top Ten.

>>> Zur ganzen Story

Platz 2: So viel tragen die stärksten Hubschrauber

Busse, Elefantenhorden – was die kräftigsten Helikopter tragen können, erscheint unglaublich. Sehen Sie hier, woher die Mega-Modelle kommen, was sie eigentlich tragen sollten und warum so mancher Rekordler nicht mehr fliegt.

>>> Zur ganzen Story​​​​​​​

Platz 1: Das sind die größten Logistikkonzerne der Welt

Erfahren Sie, wo die umsatzstärksten Logistikbetriebe sitzen. Wie sie sich entwickeln. Und wie nah ihre Umsätze oft aneinander liegen.

>>> Zur ganzen Story