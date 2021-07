Dinges Logistics optimiert Containerterminal mit TOS von Inform

Im Jänner dieses Jahres vergab das Logistikunternehmen Dinges Logistics aus der Nähe von Mannheim sein Projekt an Inform. Die Konfiguration des neuen TOS befindet sich derzeit in der Umsetzung und soll im 4. Quartal 2021 vollständig abschlossen sein. Ingo Dinges will die zahlreichen Bereiche seines gesamten Serviceangebots mit der neuen Software vernetzen und harmonisieren, um mehr Transparenz zu schaffen und gleichzeitig die Servicezeiten zu verkürzen. „Die Investition in eine moderne Digitalisierungslösung ist für uns ein Schlüsselelement zur Erreichung dieses Ziels“, erklärt er. Die modular aufgebaute Software von Inform kann für jedes Binnenterminal angepasst werden. Sie optimiert in Echtzeit den Umschlag von Ladeeinheiten sowie den Einsatz der dafür benötigten Geräte. So schöpft sie das volle Potenzial vorhandener Ressourcen aus und verringert den Bedarf an kostenintensiven Investitionen in neue Infrastruktur.

Vom Hauptsitz in Aachen aus bedient Inform weltweit maritime Häfen und Binnenterminals mit Add-On-Optimierungssystemen und TOS-Lösungen. „In unserer Software für die Container- und Binnenterminalindustrie steckt eine Kombination aus jahrzehntelanger Branchenerfahrung und 50-jähriger Optimierungsexpertise. So sind wir zu einem der führenden Anbieter am Markt geworden“, kommentiert Eva Savelsberg, Bereichsleiterin Logistik bei Inform. „Das Grünstadt-Terminal von Dinges Logistics ist unsere bisher kleinste intermodale TOS-Implementierung. Unserer Software ist sehr flexibel und dadurch in der Lage, Terminals aller Größen in den Bereichen Digitalisierung und intelligenter Optimierung zu unterstützen“, bewertet Savelsberg die Skalierbarkeit.