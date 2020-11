DIY-Spezialist vertraut auf TGW

Egal ob Baumaterialien, Heimwerker-, Wohn- oder Gartenbedarf: Leroy Merlin ist der französische Marktführer im Do-it-yourself-Bereich. Um seine Auslieferungen weiter zu beschleunigen, soll ein neues Distributionszentrum in Réau entstehen. Systemintegrator TGW wurde als Partner für das Projekt ausgewählt. Die Inbetriebnahme ist bereits für Sommer 2021 geplant.

FlashPick-System als Herzstück der Intralogistik-Lösung



Mit der neuen Logistikdrehscheibe will Leroy Merlin seine Supply Chain weiter optimieren. Neben einer Reduktion der Durchlaufzeiten sollen auch die Produktivität gesteigert und die Warenverfügbarkeit erhöht werden. Als Herzstück fungiert ein hochautomatisiertes FlashPick-System, das ein Shuttle-Lager mit Goods-to-Person-Kommissionierarbeitsplätzen kombiniert. FlashPick umfasst ein neun-gassiges Shuttle-Lager mit 171 Stingray Shuttle-Fahrzeugen, circa 80.000 Stellplätzen sowie einer Leistung von 70.000 Auftragszeilen pro Tag. Darüber hinaus umfasst der Lieferumfang auch teilautomatisierte Stationen zum Pallettieren bzw. Depalletieren.



„Damit profitiert Leroy Merlin von höchster Performance, um die Warenströme von den Lieferanten, den Lagerprozess selbst sowie die Distribution an Filialen und Online-Kunden optimal steuern zu können“, so die Verantwortlichen von Leroy Merlin.

Total Cost of Ownership

Leroy Merlin setzt auf eine nachhaltige und effiziente Intralogistik-Lösung. „Neben der initialen Umsetzung umfasst das Portfolio auch ein Full-Service-Paket im Bereich Lifetime Services. So kümmern sich 15 TGW-Spezialisten über einen Zeitraum von mehreren Jahren vor Ort darum, dass die Anlage rund um die Uhr reibungslos läuft“, unterstreichen die Leroy Merlin-Verantwortlichen.