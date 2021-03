DLH baut „e-Log Park Vienna South“

Die DLH entwickelt und realisiert Lager-, Industrie- und Produktionsräume – das neue Projekt entsteht auf einem neu angekauften Areal in Traiskirchen/Oeynhausen mit optimaler Lage, nur 25 Kilometer südlich von Wien, sowie guter Verkehrsanbindung zur Bundesstraße B17 und unmittelbar angrenzenden Auffahrten zur A2 / Südautobahn.

Auf dem 35.000 Quadratmeter großen Grundstück werden insgesamt vier Hallen mit einer Gesamtfläche von 19.000 Quadratmetern errichtet, die besonders für zukünftige Nutzer im Bereich e-Commerce optimale Bedingungen aufweisen sollen. Der Baustart soll im Q3/2021 erfolgen, die Fertigstellung ist für Q2/2022 geplant.

Sozial und ökologisch nachhaltig

Bei der Entwicklung des „e-Log Park Vienna South“ wird besonderes Augenmerk auf ökologische Maßnahmen und Erreichen von CO2-Neutralität gelegt, aber auch die soziale Nachhaltigkeit stellt einen wesentlichen Faktor dar. Klimafreundliche Mobilität wird durch die Errichtung von e-Ladestationen am Gelände gefördert, ebenso wird eine nachhaltige Energienutzung angestrebt. Dies wird unter anderem durch Regenwassernutzung für Sanitärzwecke erreicht. Bereits bei der Planung wird Wert auf die Erhaltung des Ökosystems und der Biodiversität gelegt und durch die Errichtung von Insektenhotels und Nutzung des Lebensraumes umgesetzt.

Um idealen Arbeitskomfort zu gewährleisten sind für das Wohlbefinden der zukünftigen Mieter bereits in der Standard-Ausstattung großzügige, natürliche Lichtquellen sowie LED- Beleuchtungen vorgesehen. Naturorientierte Gemeinschafts- und Pausenflächen mit Sitzmöglichkeiten im Freien werden ebenfalls geschaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Grundstück erwerben konnten, und mit dem „e-Log Park Vienna South“ die Erfolgsgeschichte der DLH in Österreich fortsetzen können. Aufgrund der perfekten Lage sehen wir in der Region südlich von Wien sehr hohes Potenzial und sind überzeugt, ein weiteres attraktives Projekt mit ökologischer Verantwortung zu entwickeln“, so Christian Vogt, Geschäftsführer DLH Real Estate Austria GmbH.