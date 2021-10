DPD Austria: Weinversand um 64 Prozent gestiegen

„Die Pandemie hat dem Online-Handel und damit unserer Branche grundsätzlich einen sehr großen Zuwachs bei den Paketmengen gebracht, aber bei der Weinlogistik sind die Zahlen nochmals außergewöhnlicher. So hatten wir in diesem Bereich im April 2020 eine Zuwachsrate von mehr als 200 Prozent“, so Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria.

Pandemie lässt Online-Weinhandel boomen

2020 wurden mehr als 320.000 Weinpakete versendet

Winzer Harald Lehner aus Gols vertraut seit 25 Jahren auf DPD

12er Weinkarton beliebteste Versandgröße

Mehr als 320.000 Weinpakete von Österreich in die ganze Welt

Im vergangenen Jahr hat DPD so viele Weinpakete versendet wie noch nie in den 25 Jahren Weinlogistik: Mehr als 320.000 Pakete, befüllt mit österreichischem Wein, sind von DPD innerhalb Österreichs und in die Welt verschickt worden. Gegenüber 2019 war dies eine Steigerung um 64 Prozent. 240.000 Weinpakete gingen im Auftrag von österreichischen Top-Winzern an Kund:innen in die unterschiedlichsten Bundesländer und über 80.000 weltweit in 26 Länder. Der größte Empfänger:innenkreis befindet sich in Deutschland – dorthin gingen fast 65.000 Pakete. „Bei einem Blick zurück auf den Beginn der Pandemie, zeigt sich, dass die Weinvorräte vor allem im April 2020 aufgestockt wurden. In diesem Monat hatten wir national einen Zuwachs von 230 Prozent und international von 174 Prozent,“ erklärt Rainer Schwarz und ergänzt: „Die Zuwächse haben über das ganze Jahr angehalten und bis dato ist kein Ende dieses Trends zu sehen.“

Vor 25 Jahren war DPD Austria ein Pionier in Sachen Weinlogistik. Heute zählen mehrere hundert österreichische Winzer:innen zu den Kund:innen des Unternehmens und verschicken die edlen Tropfen weltweit. Einer von ihnen ist Harald Lehner aus Gols. „Wir sind seit den Anfängen Kunde bei DPD und sehen uns auch nach 25 Jahren noch in besten Händen. Der Ablauf ist professionell und unkompliziert und wir können darauf vertrauen, dass die rund 500 Weinpaket, die wir monatlich mit DPD versenden – hauptsächlich 12er Kartons – bei allen unseren Kundinnen und Kunden in ganz Europa Presseinformation 2021/05 Seite 2 von 2 wohlbehalten ankommen“, so Harald Lehner und fügt hinzu: „Heute haben fast alle Weingüter eine Website mit der Option des Online-Versands. Dafür braucht es einen verlässlichen Partner wie DPD, denn die kostenintensive persönliche Zustellung gehört seit Jahren der Vergangenheit an.“

12er Karton beliebteste Versandgröße

„Mit unseren speziellen Wein-Versandlösungen, die extra für leicht zerbrechliches Transportgut wie Wein, Sekt oder Champagner entwickelt wurden, sind wir der ideale Versandpartner für die Winzer. Wir bieten eine eigens entwickelte Weinlogistik inklusive geprüfter und getesteter Sicherheitskartonagen in vielen Größen an,“ informiert Rainer Schwarz. Die beliebteste Versandgröße für Weinflaschen ist der 12er Karton, gefolgt vom 6er Karton.

(Entgeltliche Einschaltung)