DPD startet Joboffensive in Tirol

Der größte private Paketdienstleister Österreichs liefert seit mehr als drei Jahrzehnten erstklassige Logistiklösungen für Versand- und Empfangskund:innen.

Das Unternehmen wächst seit vielen Jahren kontinuierlich und expandiert - zuletzt auch stark angetrieben durch die Covid-Krise und den dadurch entstandenen Paketboom – laufend weiter. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des österreichischen Paketlogistik-Anbieters sind die Mitarbeiter:innen. Aktuell werden für den kürzlich ausgebauten Standort Hall in Tirol mehr als 20 neue Logistikprofis in den verschiedensten Bereichen gesucht.

Zur Bewerbung aufgerufen sind alle, die einen interessanten und sicheren Job in einem stark wachsenden Unternehmen suchen. Lagermitarbeiter:innen, Tourenbetreuer:innen, Mitarbeiter:innen für das Kundenservice sowie für die Qualitätssicherung, aber auch Betriebsschlosser:innen bietet DPD in Tirol einen Arbeitsplatz, der durch attraktive Bedingungen überzeugt. Dazu zählen u.a.: fixe Anstellung mit voller sozialer Absicherung sowohl in Teil- als auch in Vollzeit, Weiterbildung, hochwertige Arbeitskleidung, Parkplatz am Firmengelände, Betriebsarzt, zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein/e persönliche/r Betreuer:in beim Onboarding.

Wer also einen zukunftssicheren Job sucht, der ist bei DPD genau richtig.

Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten sind auf der Website unter www.dpd.com/at/de/karriere/ zu finden oder via E-Mail an die Adresse recruiting@gwp.dpd.at abrufbar.

*KEP Radar, Februar 2021

