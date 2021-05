DS Automotion: Das ist Arny

Mit bis zu 8,5 Metern Hubhöhe und 2,5 Tonnen Tragfähigkeit ergänzt der fahrerlose Gegengewichtsstapler Arny die Familie der Gabelhub-FTF von DS Automotion im oberen Bereich. Arny beherrscht alle Navigationsverfahren und kann mit verschiedenen Akku-Typen und Ladekonzepten operieren. Mit höchster Modularität bis in den Lastaufnahme-Systembaukasten eignet er sich für alle Anwendungsbereiche. Ein umfassendes Sicherheitskonzept und die kompromisslose Qualität ‚made in Austria‘ machen ihn sicher, wartungsarm und langlebig, so DS Automotion.

Wie die gesamte Familie der Gabelhub-FTF des Linzer Unternehmens ist auch Arny “born driverless”. Er entstand von null weg kompromisslos als fahrerloses Transportfahrzeug. Trotz seines – für einen Gegengewichtsstapler erforderlichen – höheren Gewichts ist sein Wendekreis sehr klein, sodass er auch in engen Gängen navigieren kann.

Freie Navigation, auch im Verbund

Für die Navigation beherrscht Arny das konturbasierte Navigieren ebenso wie die Lasernavigation und kann für eine höhere Positioniergenauigkeit auch Magnetpunkte oder Reflektoren nutzen. Durch volle Kompatibilität mit allen frei navigierenden Systemen von DS Automotion kann das FTF auch in bestehenden Anlagen mitfahren. Darüber hinaus ist er mit der universell geltenden Schnittstelle VDA5050 ausgestattet. Sie ermöglicht den Betrieb in gemischten Flotten von FTF beliebiger Typen und Hersteller.

Freitragend heben, flexibel aufnehmen

Als Gegengewichtsstapler braucht er keine Radarme unter der Gabel. Er hebt die Last freitragend je nach Hubmastausführung auf bis zu 8,5 Meter Das Gabelhub-FTF ist in zwei Grundausführungen verfügbar, als Arny für 1.500 Kilogramm und Arny HD für bis zu 2.500 Kilogramm Tragfähigkeit. Dafür integrierte DS Automotion ein kompaktes Modulsystem für die Lastaufnahme. Neben zahllosen Gabel-Geometrien und Verstellmöglichkeiten besticht es mit derselben hohen Robustheit und kompromisslosen Industrietauglichkeit wie das Basisfahrzeug.

Schnell und sicher

Alle Safety-Funktionen sind getestet und zertifiziert. Für die Personensicherheit ohne blinden Fleck sorgen 360°-Sensoren. Mit weiteren Optionen wie Blue Spot - und Laser Line Projektoren sowie 3D-Objektschutzkameras lässt sich die Sicherheit weiter steigern. Die Steuerung der Sicherheitstechnik erledigt eine eigensichere SPS im Fahrzeug, die bei Bedarf die sicherheitsgerichteten Signale auch über Wlan übertragen kann.

Energie und Langlebigkeit

Bei Energieversorgung und Ladekonzept bietet Arny die volle Wahlfreiheit. Er lässt sich mit Akkus aller gängigen Technologien bestücken. Deren Ladung erfolgt wahlweise über Bodenkontakte oder extern durch Batterietausch.