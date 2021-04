E-Commerce: Effizient lagern bei begrenztem Platz

Das dänische Unternehmen Freja Transport & Logistics ist ein Komplettanbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen. Für den europäischen Schuhhändler Deichmann wickelt Freja alle E-Commerce-Aufträge für den dänischen und schwedischen Markt ab. Die Leistung umfasst die Lagerung der Schuhe, die Auftragskommissionierung und Fulfillment-Dienstleistungen sowie den Versand aller E-Commerce-Aufträge für beide Länder. Um effizient und platzsparend arbeiten zu können, holt sich Freja Unterstützung von SSI Schäfer.

Freja nutzt zehn SSI Logimat Lagerlifte von SSI Schäfer als neue Kommissionier- und Lagerlösung, um die E-Commerce-Aufträge von Deichmann abzuwickeln. Nach zehn Tagen Montagezeit waren die neun Meter hohen Lagerlifte bereit, befüllt zu werden. Jeder der zehn Lagerlifte ist mit 37 Tablaren ausgestattet, auf denen insgesamt mehr als 40.000 Paar Schuhe gelagert werden können.

Vor der Integration der neuen Kommissionier- und Lagerlösung wurden alle Schuhe in Regalen in einem externen Warenlager gelagert, das mehr als 1.000 Quadratmeter Lagerfläche benötigte und in welchem Mitarbeiter lange Wegstrecken zurücklegen mussten, um die Aufträge zu kommissionieren. Mit den neuen vertikalen Lagerliften konnte Freja die benötigte Lagerfläche von 1.000 Quadratmeter auf 160 Quadratmeter reduzieren. Rechnet man den benötigten Platz für die Kommissionierung rund um die SSI Logimat Lagerlifte dazu, ist Freja nun in der Lage, dieselbe Anzahl an Schuhen auf nur 350 Quadratmetern zu lagern und zu kommissionieren. Durch die platzsparende Lösung konnten mehrere Lagerstandorte zusammengelegt und alle Lageraktivitäten unter einem Dach vereint werden.