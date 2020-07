E&K Automation mit neuem England-Chef

Chris Price hat vor seinem Wechsel zu E&K Automation für einige der größten Unternehmen der Transport- und Intralogistik-Branche gearbeitet und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Segment.

In seiner neuen Position erhält er Unterstützung durch Mike Burke, der als Head of Operations das Projektmanagement und das Bestandskundengeschäft in England verantwortet.